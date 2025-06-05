В Туле 15 каратистов отравились, посетив «Русскую трапезу» на Фрунзе

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В заведении были выявлены многочисленные нарушения. Суд приостановил работу кафе на 40 суток.

В последний день мая специалисты Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в кафе «Русская трапеза» на ул. Фрунзе, принадлежащее ИП Тюменцевой И. Н. Поводом стало сообщение о массовом отравлении - 15 участников Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ, обедавших в этом заведении, слегли с острой кишечной инфекцией.

В ходе проверки были выявлены многочисленны нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В кафе не созданы условия для соблюдения режима санитарной обработки кухонного инвентаря и столовой посуды, у двух сотрудников нет медкнижен, производственный цех и холодильное оборудование не содержатся в чистоте, а блюда готовятся из продуктов без накладных и других сопроводительных документов.

Детей в «Русской трапезе» кормили салатом «Цезарь», заправленным майонезом, не предназначенным для использования в детском питании, салат доставлялся в кафе уже заправленным и с нарушением температурного режима.

По итогам проверки было изъято почти 34 кг продуктов. Владелице заведения назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 40 суток. Контроль за исполнением постановления возложен на региональное Управление Роспотребнадзора.