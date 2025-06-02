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Заболеваемость корью в Тульской области за год выросла в 11 раз
Фото: ru.freepik.com.

Заболеваемость корью в Тульской области за год выросла в 11 раз

Число вакцинированных жителей превысило планы на 18,8%.

В 2024 году в Тульской области зафиксирован значительный рост числа заболевших корью — зарегистрировано 137 случаев, что составило показатель 9,31 случая на каждые 100 тысяч человек населения, сообщает региональный Роспотребнадзор. 

Это примерно в 11 раз больше, чем в предыдущем году, когда было всего лишь 12 случаев. Однако, несмотря на такой резкий скачок, уровень заболеваемости корью в регионе оказался почти вдвое ниже общероссийского показателя (15,31 случая на 100 тысяч). 

Для предотвращения распространения инфекций и защиты здоровья жителей региона действует специальная региональная программа профилактики кори и краснухи («Элиминация кори и краснухи»), утвержденная Министерством здравоохранения Тульской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии в 2023 году.

За прошедший год прививки против кори получили значительно больше людей, чем планировалось изначально. Так, число вакцинированных превысило планы на 18,8% (было привито 20217 человек при плане в 17 020). Ревакцинировано было также свыше нормы — на 4,2% (привито 24 067 человек при плановом показателе в 23 100).

Напомним, ранее работники Wildberries сообщали о случае заболевания корью на тульском складе. Администрация склада уведомляла персонал о произошедшем и просила подтвердить данные о вакцинации от кори в отделе охраны труда или пройти вакцинацию заново. Ситуация вызвала беспокойство среди коллектива.

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Автор:
сегодня, в 10:06 0
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