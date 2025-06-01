В Куркинском районе прошел фестиваль «Грибоедовская весна»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В поселке Грибоедово Куркинского района состоялся фестиваль «Грибоедовская весна». Он был посвящен творческому наследию писателя Александра Грибоедова. В этом году исполняется 230 лет со дня его рождения.

Фестиваль включал поэтические чтения, театральные постановки и концерты. Мероприятия прошли при участии Союза писателей России, Пушкинского общества и других культурных организаций.

По словам министра культуры и туризма Тульской области Татьяны Рыбкиной, в этом году фестиваль вошел в программу ключевых мероприятий проекта «Музейное лето в Туле», как один из атмосферных, прославляющих наследие русских классиков фестивалей в малых городах.

Поселок Грибоедово исторически тесно связан с жизнью и творчеством писателя Александра Грибоедова. В селе Екатерининском, как ранее назывался поселок, жил его близкий друг — владелец местной усадьбы Степан Бегичев. Писатель часто посещал эти места и написал здесь несколько глав своей знаменитой комедии «Горе от ума».

Мероприятия фестиваля прошли традиционно у храма Святой Екатерины. На живописном берегу реки Дон развернулись площадки с мастер-классами по каллиграфии, стихосложению и технике речи. Также здесь выступили самодеятельные коллективы. Участники фестиваля продегустировали блюда, приготовленные по старинным рецептам.