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Туляк попался при передаче взятки руководителю лесохозяйственного объединения

Туляк попался при передаче взятки руководителю лесохозяйственного объединения

Расследование завершено, дело направлено в суд.

В Туле 42-летний местный житель обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в августе 2024 года обвиняемый, занимающийся заготовкой древесины, получил 370 000 рублей от одного из предпринимателей, заинтересованного в ее приобретении. Из этих денег 185 000 рублей предназначались для взятки руководителю ГАУ ТО «Лесохозяйственное объединение». За эти деньги тот должен был поставлять предпринимателю древесину ценных пород в обход конкурсных процедур.

Взяточника и посредника задержали сотрудники ФСБ в момент передачи денег. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. 

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