Второй день Кубка Защитников Отечества в Туле: метание ножей и лучшие практики по развитию адаптивного спорта в России

В оружейной столице обсудили особенности реабилитации участников СВО, получивших инвалидность. Один из путей – вовлечение из в спорт в разных регионах страны.

В среду, 4 июня, в МСК «Тулица» состоялся второй соревновательный день Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества». В турнире принимают участие 300 спортсменов из 18 субъектов ЦФО. Они соревнуются в шести дисциплинах: стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, волейболе сидя и настольном теннисе.

Победители получат денежные призы. За первое место в личном зачете — 100 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей. В командном зачете — 300, 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Пока в залах шли спортивные баталии в конференц-зале состоялся семинар-совещание с руководителями филиалов Госфонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, региональных отделений ПКР и спортивных федераций. Целью встречи было обсудить особенности реабилитации участников СВО, получивших инвалидность, путем вовлечения в спорт в разных регионах страны.

— Спорт — это один из самых понятных и эффективных способов реабилитации участников СВО. Занятия спортом помогают возвращать ребят к активной жизни, это мощный инструмент формирования устойчивости духа, повышения мотивации и укрепления уверенности в собственных силах. Кубок Защитников Отечества– большой праздник для наших ребят. В нем принимает участие беспрецедентное количество спортсменов, к нам приехали все регионы Центрального федерального округа. Тульскую область представляют две команды, что позволяет нашим ребятам максимально проявить себя во всех турнирных дисциплинах. Наш регион традиционно организует крупные соревнования на самом высоком уровне и сегодняшнее мероприятие — одно из ключевых в спортивном календаре этого года. Считаю, что такое мероприятие, как сегодня, не должно быть разовым праздником — они — мероприятия — должны быть системными, постоянными, — сказал заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин.

Он отметил, что глава Тульской области Дмитрий Миляев лично вовлечен в подготовку и проведение соревнований. Заместитель губернатора рассказал собравшимся о региональном проекте «Герой 71», который помогает социализации и реабилитации вернувшихся из зоны СВО военнослужащих.

На данный момент в проекте имеется 14 сервисов, которые помогают в трудоустройстве на востребованные вакансии, получении образования, открытии своего дела, реализации участников проекта в политике, построении карьеры в органах власти и на ведущих предприятиях региона.

В рамках проекта участники СВО могут попробовать себя в адаптивном спорте не только как спортсмены, но и как тренеры. Для этого создана возможность бесплатного переобучения, чтобы участники проекта помогали заниматься спортом людям с инвалидностью.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил высокий уровень организации Кубка Защитников Отечества и рассказал о создании условий в стране для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом участников СВО, получивших травмы или инвалидность. Также Павел Рожков напомнил, что руководство Тульской области системно подходит к решению вопросов, стоящих перед адаптивным спортом.

— 28 мая на заседании Совета по развитию физической культуре и спорта Владимир Путин отметил, что реабилитация и социализация участников СВО, получивших травмы или инвалидность, средствами адаптивной физической культуры и спорта — это задача комплексная и требует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Необходимо обеспечить тесное взаимодействие на местах между филиалами Госфонда «Защитники Отечества», органами власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта, региональными отделениями Паралимпийского комитета России и спортивных федераций. Со своей стороны ПКР готов оказать содействие и поделиться накопленным опытом, — подчеркнул Павел Рожков.

Сейчас на федеральном уровне ведется серьезная работа по уточнению спортивно-функциональной классификации и требованиями по допуску участников СВО к занятиям адаптивным спортом.

— Помимо 10 допустимых типов поражений, важным критерием является минимальный уровень поражений. Были случаи, когда ампутация стопы стала причиной для определения негодности спортсмена для пулевой стрельбы или стрельбы из лука, но годен для занятий волейболом сидя, — рассказала руководитель отдела паралимпийского образования, науки, антидопингового и медицинского обеспечения аппарата Паралимпийского комитета России, главный классификатор Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Гузель Идрисова. — Именно поэтому перед нами была поставлена задача отделить тех, кто проходит минимальный критерий для участия в соревнованиях по тому или иному виду спорта. Те, кто не проходит минимальный критерий, но является ветераном боевых действий и имеет справку о ранении или травме во время СВО, могут участвовать в открытом классе. Наша задача — вовлечение всех в систематическое занятие спортом.

Выбрать оптимальный вид спорта ветеранам СВО поможет горячая линия паралимпийского комитета.

Новое направление, набирающее популярность — спортивное метание ножа. Оно стало новой дисциплиной Кубка Защитников Отечества.

— Основным преимуществом нашего вида спорта является физическая и экономическая доступность. Он не требует дорогостоящего оборудования или специфических навыков, — рассказал Владимир Спиркин, вице-президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивное метание ножа». — С момента создания, в 2018 году, наша организация проводит работу с людьми, имеющими поражения опорно-двигательного аппарата. В 2019 году состоялись первые соревнования. А уже в 2024 году в Московской области прошли первые международные старты. Сейчас наш вид спорта внесен в реестр дисциплин. Это дает участникам СВО возможность не только заниматься спортом, но и получать разряды и звания. В перспективе будет сформирована сборная команда России.

Также были заслушаны доклады об опыте регионов по привлечению участников специальной военной операции, получивших травмы или инвалидность, к занятиям физической культурой и спортом. Одним из спикеров была директор Центра адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина» Елена Стрижакова.

— Для структурирования деятельности нами были разработаны программа «Школа движения» и программа наставничества, стандарт тренировочных мероприятий и требования к условиям для физической реабилитации в муниципалитетах области, а также методические рекомендации по технологии адресного сопровождения семьи в рамках физической реабилитации.

Мы организовали углубленное медицинское обследование для бойцов, которое они проходят дважды в год. Апробирован механизм логистики и обеспечения транспортной доступности — мы связались со всеми отделениями социальной защиты в МО, и они теперь оказывают помощь в доставке наших спортсменов на тренировки, — рассказала Елена Стрижакова.

Она подчеркнула, что при создании системы реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья нужно обязательно выходить за рамки привычных компетенций и активно пользоваться инструментами межведомственного взаимодействия.