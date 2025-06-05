В Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятия среди ветеранов СВО приняли участие порядка 300 спортсменов из 18 регионов ЦФО. Турниры проходили по шести дисциплинам: стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, волейбол сидя и настольный теннис.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по паралимпийским видам спорта от ведущих атлетов страны, а также творческий фестиваль с участием ветеранов и их семей.

Денис Ишбулатов, как многие участники Кубка Защитников Отечества занимается сразу несколькими видами спорта — стрельбой из пистолета, винтовки и настольным теннисом. Теннис относительно недавно стал тоже частью его жизни.

— Считаю, что подобного рода мероприятия вдохновляют ветеранов СВО. Кому-то может увидеть наши достижения, вдохновиться и тоже увлечься. Я занимался стрельбой, случайно увидел как-то теннис и заинтересовался. А сегодня я занял первое место по настольному теннису, — рассказал Денис.

— Эти три дня подарили мне очень много знакомств, да и сам уровень организации мероприятия — я очень доволен остался, — говорит Марк Ямщиков. Он начинающий спортсмен. Шоудауном — теннисом для слабовидящих начал заниматься около месяца назад. Но результат не заставил себя ждать — на Кубке Защитников Отечества взял третье место.

Марк работал IT-специалистом, но в 2024 году решил отправиться на СВО и в сентябре по контракту отправился в зону боевых действий. Получил тяжёлое осколочное ранение. Его итог: один глаз полностью потерян, другой врачи спасли, но он видит не более, чем на 10%.

— Я раньше увлекался настольным теннисом и аэрохоккеем. Эти навыки помогли освоить шоудаун, — объяснил ветеран СВО. — Я в целом человек активный. А когда возвращаешься к мирной жизни, проходишь реабилитацию, то спорт — это отличная возможность не сидеть на месте, быть в движении и не падать духом.

Роман Сыромятников взял золото по стрельбе из лука. До СВО занимался профессионально стрельбой из лука, имел разряд мастера спорта.

— Я по профессии учитель ОБЖ (ОБЗР), преподавал в Новомосковске в многопрофильном колледже. Многие из моих студентов, выпустившихся в 2021 и 2022 году, ушли на СВО. И вот парочка из них, будучи в отпуске, пришли ко мне в гости. «Роман Алексеевич, вы нас научили Родину любить, мы не могли поступить иначе», — пояснили свой выбор. Я и так подумывал заключить контракт, а после их слов просто собрал вещи и пошел. Если мои ученики там, то как я могу здесь сидеть?

В зоне СВО провел два года. Отправился туда в 2023 году. В 2024 году 11 мая, вытаскивая раненых товарищей с поля боя в безопасное место, не успел дойти до безопасного места буквально несколько метров.

— «Птицы» нас вели до последнего и прям уже на подходе к укрытию два сброса сразу. Я сразу получил ранение, ребята еще больше пострадали. Пока руки работали, я успел затащить пацанов в блиндаж, и дальше уже физически не мог ничего делать. Попал в госпиталь. Месяц провел там и дальше опять на позицию на 8 месяцев. Теперь вернулся в Тульскую область, прошел лечение и сейчас прохожу комиссию на годность к военной службе. Если контракт будет закрыт, то снова вернусь к преподавательской деятельности.

Роман уверен, что для участников СВО подобные спортивные мероприятия — это возможность не только физического развития, но и возможность общения среди своих.

— Мы все братья и Кубок — шикарная возможность для нас пообщаться с боевыми товарищами. Я здесь встретил одного парня, с которым непосредственно служил. Он получил ранение два года назад, а я вернулся чуть более четырех месяцев назад в Тульскую область. Поэтому была неимоверная радость от встречи — я и не знал, что он живой. Огромное спасибо Фонду Защитников Отечества, только благодаря ему для нас открываются многие двери, главное — правильно заходить в них, — считает Роман.

Вечером четверга состоялась торжественная церемония закрытия Кубка Защитников Отечества. В ней приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона отметил, что мероприятие становится важной площадкой не только для спортивных достижений, но и для укрепления братства, единства, патриотизма и поблагодарил участников соревнований.

— Я хочу сказать вам всем, что вы — та самая силища, которая не только способна сносить врага на поле брани, но и та силища, которая способна укрепить наше Государство, сделать наше общество еще более единым, сильным и монолитным, воспитать нашу молодежь и двигать нашу страну вперед.

Вы — наше настоящее и вы — будущее нашей большой, огромной, замечательной, многонациональной страны! Спасибо еще раз за ваш воинский подвиг! Спасибо за ваш жизненный путь!" — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Президент Паралимпийского комитета России поблагодарил Дмитрия Миляева и Правительство Тульской области за организацию мероприятия и создание комфортных условий для участников соревнований.

- Огромное спасибо команде Тульской области за организацию и теплый прием. Спасибо за условия, созданные для наших ребят. Это один из лучших Кубков, которые мы проводили за последние два года. Мы с вами не прощаемся. Скоро мы встретимся на финальных соревнованиях Кубка на Призы Президента РФ, — сказал Павел Рожков.

В рамках торжественной церемонии закрытия состоялось награждение победителей. По результатам соревновательных дней Тульская область завоевала 6 медалей, из которых 3 — золото, 1 — серебро и 2 бронза. Также 6 медалей у сборной Москвы, тройку турнирной таблицы замкнула Тамбовская область, в активе команды 5 медалей.

Напомним, что межрегиональный этап стартовал в Туле 2 июня. Право взойти на пьедестал оспаривали 300 участников, разыграно 18 комплектов медалей. Победители получили денежные призы. За первое место в личном зачете- 100 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей. По итогам соревнований в волейболе сидя команда, занявшая первое место, получила 300 тысяч рублей. Второе и третье — 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Следующий «Кубок Защитников Отечества» состоится в Дальневосточном федеральном округе. Финал состязаний на Приз Президента РФ проедет в 2026 году. Это даст дополнительный стимул для ветеранов СВО со всей страны прийти в адаптивный спорт.