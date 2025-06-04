На Куликовом поле с размахом отметят День России

Фото: kulpole.ru

По традиции, самым зрелищным мероприятием станут соревнования по силовому экстриму для современных богатырей – мужчин и женщин. Гости праздника услышат игру русских народных инструментов, колоритный мужской и детский вокал.

В большую программу зрелищ и развлечений также вошли фестиваль-конкурс национальной кухни с дегустацией, купеческие игры и забавы, выставка-ярмарка самобытных изделий российских мастеров, мастер-классы для детей.

Для зрителей вход на праздник на территории Музейного комплекса «Куликово поле» - свободный. Участие в мастер-классах – бесплатное.

ПРОГРАММА праздника:

11.00 – 12.00 – Открытие праздника.

Концерт Оркестра русских народных инструментов «Тула» под управлением Владимира Аленичева

12.00 – 13.00 – Концерт ансамбля Культурного центра УМВД по Тульской области

13.00 – 14.00 – Концерт ансамбля «Куликово поле» под управлением Николая Шульдешова

14.00 – 15.00 – Выступление вокального коллектива «Растряпуха» МКУК «Епифанский центр культуры и досуга».

15.00 – 16.00 – Концерт фольклорного ансамбля «Услада» под управлением Марины Федосеевой

Поляна соревнований

11.00 – 12.00 – «Богатырская зарядка» участников турнира «Русь богатырская на Куликовом поле»

12.00 – 16.00 – Турнир «Русь богатырская на Куликовом поле»

Кулинарный фестиваль

12.00 – 13.00 – Фестиваль-конкурс национальной кухни «Богатырская трапеза».

Интерактивные площадки

11.00 – 16.00 – Народные игры и забавы,

«Епифанское подворье»,

Ремесленные мастер-классы,

«Богатырский стан»: средневековые игры, тир,

«Историческая кухня»: мастер-класс по росписи печенья «Птички-кулички».