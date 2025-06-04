  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Тусовки
  4. События
  5. «Тулица» определила лучших исполнителей народных танцев – Фотогалерея, фото 104 - MySlo.ru
  6. «Тулица» определила лучших исполнителей народных танцев – Фотогалерея, фото 104 - MySlo.ru
  7. «Тулица» определила лучших исполнителей народных танцев – Фотогалерея, фото 104 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Ложевой пешеход убрал руки за спину и пошел под колеса

На ул. Ложевой пешеход убрал руки за спину и пошел под колеса

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе дома № 108 по ул. Металлургов в Туле. На записи видно, как мужчина неторопливо вышел на проезжую часть в не предназначенном для этого месте и медленно пошел на другую сторону дороги.

Отметим, что ближайший оборудованный пешеходный переход находится всего в 150 метрах от этого места.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле самокатчик уткнулся в телефон и перешел дорогу на красный
Дежурная часть
В Туле самокатчик уткнулся в телефон и перешел дорогу на красный
сегодня, в 17:57, 21 518 0
В Туле водитель легковушки внезапно вылетел на встречку
Дежурная часть
В Туле водитель легковушки внезапно вылетел на встречку
вчера, в 22:20, 30 2087 3
На ул. Рязанской водитель «внезапно вспомнил», что ему налево
Дежурная часть
На ул. Рязанской водитель «внезапно вспомнил», что ему налево
вчера, в 19:00, 8 971 0
В Туле водитель ГАЗели открыл «третью очередь» Восточного обвода
Дежурная часть
В Туле водитель ГАЗели открыл «третью очередь» Восточного обвода
2 июня, в 19:59, 15 2548 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:13 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохамапешехам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Второй день Кубка Защитников Отечества в Туле: метание ножей и лучшие практики по развитию адаптивного спорта в России
Второй день Кубка Защитников Отечества в Туле: метание ножей и лучшие практики по развитию адаптивного спорта в России
В Тульской области почти неделю ищут двух 16-летних подростков
В Тульской области почти неделю ищут двух 16-летних подростков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.