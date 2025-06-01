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На Землю обрушилось рекордное облако плазмы

На Землю обрушилось рекордное облако плазмы

В ближайшее время возможно начнутся бури пятого, высшего, уровня.

К Земле пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Как говорят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас происходят «абсолютно неожиданные и пока просто необъяснимые события».

Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 8.30 по московскому времени. Скорость солнечного ветра превышает временами 1000 км/с. Также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры.

— Последняя, если верить показателям спутников, составляет сейчас более 2 миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть имеет более высокие значения, чем температура плазмы в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам, — отмечают специалисты.

Облако плазмы преодолело расстояние от Солнца до Земли за исключительно быстрое, близкое к рекордному, время, менее 30 часов, почти на сутки быстрее прогноза.

— Есть надежда, что к Земле пришло всё же небольшое, исключительно быстрое, волокно плазмы, обладавшее, по неизвестным причинам, редкой скоростью и иными параметрами, а основная масса газа имеет всё же более умеренные характеристики и придет позже.

Если речь всё же об основном выбросе, то сегодня почти неизбежно в самое ближайшее время начнутся бури пятого, высшего, уровня, — добавили в Лаборатории солнечной астрономии.

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