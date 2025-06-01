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Синоптики дали прогноз на июнь
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики дали прогноз на июнь

Средняя температура ожидается выше обычного.

В начале календарного лета на большей части европейской территории России температурный режим будет близким к уровню климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики погодного центра «Фобос».

Небольшая положительная аномалия, порядка 1°, может сформироваться в центре страны, на Средней Волге и в северных регионах. В Сибири средняя месячная температура ожидается выше уровня климатической нормы.

В Центральной России после всей весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом близким к уровню климатической нормы.

В середине и в конце месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1–2° превысят многолетние значения.

Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного.

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сегодня, в 14:00 +1
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