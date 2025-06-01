Тульское МЧС выразило соболезнования семье погибшего спасателя

Игоря Силина сбили на трассе, когда он помогал ликвидировать последствия ДТП.

Утром 1 июня при исполнении служебного долга по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия трагически погиб командир отделения 52 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тульской области Игорь Силин.

Как рассказали в ведомстве, Игорь Силин прослужил в пожарной охране более 30 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами.

— На счету погибшего огнеборца множество спасенных жизней, ликвидированных пожаров и случаев оказания помощи людям, попавшим в ДТП. Он ежедневно сталкивался с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты.

Главное управление МЧС России по Тульской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, 31 мая в 23.45 на 172 км автодороги М-2 «Крым» под Тулой 38-летний водитель транспортного средства «Газ» выехал на встречку и врезался в Sitrak с полуприцепом. В аварии пострадал водитель первого авто. Его госпитализировали.

Позже на этом же месте произошло еще одно ДТП. 1 июня в 3.45 57-летний водитель Chevrolet сбил сотрудника МЧС, который осуществлял работу по ликвидации последствий указанной выше аварии. 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.