  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульское МЧС выразило соболезнования семье погибшего спасателя - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульское МЧС выразило соболезнования семье погибшего спасателя

Тульское МЧС выразило соболезнования семье погибшего спасателя

Игоря Силина сбили на трассе, когда он помогал ликвидировать последствия ДТП.

Утром 1 июня при исполнении служебного долга по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия трагически погиб командир отделения 52 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тульской области Игорь Силин.

Как рассказали в ведомстве, Игорь Силин прослужил в пожарной охране более 30 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами.

— На счету погибшего огнеборца множество спасенных жизней, ликвидированных пожаров и случаев оказания помощи людям, попавшим в ДТП. Он ежедневно сталкивался с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты.

Главное управление МЧС России по Тульской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, 31 мая в 23.45 на 172 км автодороги М-2 «Крым» под Тулой 38-летний водитель транспортного средства «Газ» выехал на встречку и врезался в Sitrak с полуприцепом. В аварии пострадал водитель первого авто. Его госпитализировали.

Позже на этом же месте произошло еще одно ДТП. 1 июня в 3.45 57-летний водитель Chevrolet сбил сотрудника МЧС, который осуществлял работу по ликвидации последствий указанной выше аварии. 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погиб сотрудник МЧС

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Землю обрушилось рекордное облако плазмы
На Землю обрушилось рекордное облако плазмы
Под Тулой насмерть сбили сотрудника МЧС, который помогал пострадавшим в ДТП
Под Тулой насмерть сбили сотрудника МЧС, который помогал пострадавшим в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.