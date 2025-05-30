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1 июня в парках Тулы стартует проект «Библиотека под зонтиком»
Фото: "Тульские парки".

1 июня в парках Тулы стартует проект «Библиотека под зонтиком»

Публикуем афишу мероприятий.

1 июня состоится праздничное открытие масштабного проекта «Библиотека под зонтиком» в городских парках. Об этом сообщает Тульская библиотечная система.

В этот день детей и взрослых ждут такие события:

  • 11.00 — «Всё ЭТО — всё ЛЕТО!», Казанская набережная, беседка «Волна»,
  • 11.00 — «С книгой встречаем лето», Пролетарский парк культуры и отдыха,
  • 12.00 — «Маленькие дети большой планеты», Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова,
  • 12.00 — «Звонкое лето детства», Баташевский сад,
  • 12.00 — «Адрес детства — Лето!», Комсомольский парк.

Праздничная программа продолжится:

  • 2 июня в 11.30 — «Веселая страна — детство», площадка Скуратовского микрорайона;
  • 3 июня в 11.30 — «В лето на всех парусах», Рогожинский парк культуры и отдыха им. Тульского рабочего полка;
  • 4 июня в 11.30 — «Летом некогда скучать — будем книжки мы читать!», Центральная районная библиотека.

Расписание дальнейших мероприятий будет в группе библиотечной системы ВКонтакте.

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