1 июня в парках Тулы стартует проект «Библиотека под зонтиком»

Фото: "Тульские парки".

1 июня состоится праздничное открытие масштабного проекта «Библиотека под зонтиком» в городских парках. Об этом сообщает Тульская библиотечная система.

В этот день детей и взрослых ждут такие события:

11.00 — «Всё ЭТО — всё ЛЕТО!», Казанская набережная, беседка «Волна»,

11.00 — «С книгой встречаем лето», Пролетарский парк культуры и отдыха,

12.00 — «Маленькие дети большой планеты», Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова,

12.00 — «Звонкое лето детства», Баташевский сад,

12.00 — «Адрес детства — Лето!», Комсомольский парк.

Праздничная программа продолжится:

2 июня в 11.30 — «Веселая страна — детство», площадка Скуратовского микрорайона;

3 июня в 11.30 — «В лето на всех парусах», Рогожинский парк культуры и отдыха им. Тульского рабочего полка;

4 июня в 11.30 — «Летом некогда скучать — будем книжки мы читать!», Центральная районная библиотека.

Расписание дальнейших мероприятий будет в группе библиотечной системы ВКонтакте.