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Туляк Алексей Воробьев и Люся Чеботина выпустили саундтрек к фильму «Больше чем футбол»
Фото пресс-службы телекомпании НТВ.

Туляк Алексей Воробьев и Люся Чеботина выпустили саундтрек к фильму «Больше чем футбол»

А еще наш земляк сыграл в этой кинокартине главную роль.

Туляк Алексей Воробьев и Люся Чеботина выпустили песню «Ты не один», которая стала саундтреком фильма «Больше чем футбол». Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ. Фильм выйдет в широкий прокат в День России — 12 июня.

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Воробьев признался, что написал мелодию под влиянием эмоций после просмотра первого монтажа кинокартины:

— В этой песне собрано всё то, что могли бы сказать друг другу наши герои. И сразу было понятно — спеть женскую партию может только прекрасная Люся Чеботина, ведь в нашем фильме состоялся её актёрский дебют. И когда появился её голос, песня зазвучала именно так, как должна была звучать. Причем Люся записывалась немного простуженной, но это лишь добавило треку нечто особенное, едва уловимое.

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Отметим, что также Алексей Воробьев сыграл главную роль в фильме. Кроме того, в спортивной драме снялся еще один наш земляк — актер Иван Охлобыстин.

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По сюжету на Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина (Иван Охлобыстин), который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков». Двое находятся под следствием из-за драки, ещё один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера.

Возвращается в сборную и главная звезда — Иванов (Алексей Воробьев). И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот — хуже, если проигрывает.

Несмотря на то, что в начале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши (Адель Гудаускас).

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В ролях: Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Марина Ворожищева, Алексей Гуськов, Люся Чеботина, Адель Гудаускас, Иван Алексеев, Игорь Сильченко, Кирилл Дыцевич, Виталий Дьяков, Василий Коковин и другие.

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