Туляк Алексей Воробьев и Люся Чеботина выпустили саундтрек к фильму «Больше чем футбол»

Фото пресс-службы телекомпании НТВ.

А еще наш земляк сыграл в этой кинокартине главную роль.

Туляк Алексей Воробьев и Люся Чеботина выпустили песню «Ты не один», которая стала саундтреком фильма «Больше чем футбол». Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ. Фильм выйдет в широкий прокат в День России — 12 июня.

Воробьев признался, что написал мелодию под влиянием эмоций после просмотра первого монтажа кинокартины:

— В этой песне собрано всё то, что могли бы сказать друг другу наши герои. И сразу было понятно — спеть женскую партию может только прекрасная Люся Чеботина, ведь в нашем фильме состоялся её актёрский дебют. И когда появился её голос, песня зазвучала именно так, как должна была звучать. Причем Люся записывалась немного простуженной, но это лишь добавило треку нечто особенное, едва уловимое.

Отметим, что также Алексей Воробьев сыграл главную роль в фильме. Кроме того, в спортивной драме снялся еще один наш земляк — актер Иван Охлобыстин.

По сюжету на Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина (Иван Охлобыстин), который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков». Двое находятся под следствием из-за драки, ещё один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера.

Возвращается в сборную и главная звезда — Иванов (Алексей Воробьев). И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот — хуже, если проигрывает.

Несмотря на то, что в начале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши (Адель Гудаускас).

В ролях: Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Марина Ворожищева, Алексей Гуськов, Люся Чеботина, Адель Гудаускас, Иван Алексеев, Игорь Сильченко, Кирилл Дыцевич, Виталий Дьяков, Василий Коковин и другие.