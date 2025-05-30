Межрегиональный конкурс профмастерства среди студентов-медиков определил лучших

Фото Алексея Пирязева.

II Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи среди студентов прошел 30 мая в Комсомольском парке.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин:

Сергей Мухин — Конкурс поможет будущим медикам отработать полученные знания на практике и научиться работать в команде, а Тульскому центру медицины катастроф — привлечь в службу новые кадры. С 2022 года бригады скорой помощи Тульской области перевыполняют федеральный норматив доезда в течение 20 минут на экстренные вызовы и ДТП. Среднее время прибытия на экстренные вызовы составляет 13,6 минуты. Это один из лучших показателей в стране.

На соревнования в Тулу приехали студенты Первого Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва (Саранск). Тульский регион представили студенты ТулГУ и Тульского областного медицинского колледжа. Всего — 45 человек.

На конкурсе ребята продемонстрировали свои знания и навыки в различных дисциплинах, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим. Задания включали оценку состояния «пациента», определение диагноза, выполнение медицинских манипуляций и творческий этап.

Максим Янкин, главный фельдшер Центра медицины катастроф Тульской области:

— Все ребята в приподнятом настроении. Им предстоит пройти 15 станций и спасти пациента. Их действия будут оценивать профессионалы. Подобные конкурсы мы проводим с 2022 года. Они не только для того, чтобы узнать уровень подготовки и знаний сотрудников. Это очень хороший тимбилдинг, объединение, общение. Важно знать, что нас много!

21-летний Олег Кириллин еще учится в Тульском областном колледже, но уже два года работает фельдшером скорой в Центре медицины катастроф.

— Я работаю с конца второго курса, — рассказал Myslo Олег Кириллин. — В этом году защищаю диплом и уже полностью вхожу в эту профессию. Мне всегда нравилась скорая помощь, с детства наблюдал, как они ездят по городу, спасают жизни. Я просто влюбился в эту профессию. Дальше буду пробовать получить высшее образование, чтобы стать врачом, но работать все равно останусь на скорой. Я не вижу себя в чем-то другом.

Сегодня на конкурсе очень много интересного! Не просто же так к нам приехали коллеги из других городов. Мы можем чему-то новому научиться у них, чему-то — они у нас. Интересно узнать, как устроена работа у них, это хороший опыт — общаться с коллегами из других регионов. Это тот самый конкурс, в котором участие главнее победы.

В зеленых футболках — студенты-медики из Белгорода. Меланья Аброськина (на фото справа) — учится на третьем курсе, будущий фельдшер:

— В таком конкурсе я участвую не впервые, как и мои коллеги, с которыми я приехала. Мы уже были на многих конкурсах, для нас они — проверка наших знаний, умений и практики. Когда мы приезжаем на конкурс, то должны показать то, как мы научились отрабатывать те или иные манипуляции. Для нас это состязание прежде всего между членами нашей команды — мы часто спорим (смеется). Так что важно выяснить, кто лучше и сильнее. В тульском конкурсе участвуем первый раз, надеюсь, что в следующем году нас снова сюда пригласят.

После дня насыщенных соревнований стали известны имена победителей.

Первое место заняла команда Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва, второе место — команда Мединститута ТулГУ, третье — команда Узловского филиала Тульского медицинского колледжа.

Знаете ли вы, что…

На Всероссийском конгрессе «Национальное здравоохранение-2024» Тульская скорая помощь была признана самой быстрой в России. Совершенствование экстренной медицинской помощи — одна из ключевых задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Основная база для подготовки медицинских кадров тульской скорой — областной медицинский колледж, одно из старейших учебных заведений в России. Колледж ежегодно выпускает около 400 молодых высококвалифицированных специалистов среднего звена.

В этом году он вошел в состав федерального проекта «Профессионалитет». Это позволит усовершенствовать учебную базу для подготовки фельдшеров, медсестер, фармацевтов и лаборантов, повысить их профессиональные навыки и обеспечить плавный переход от учебы к работе.