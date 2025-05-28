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В Тульской области до 30 мая сохранится высокая степень пожарной опасности
Фото Артема Жильцова.

В Тульской области до 30 мая сохранится высокая степень пожарной опасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

В период с 29 по 30 мая на территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс) по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.

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