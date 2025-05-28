В Тульской области до 30 мая сохранится высокая степень пожарной опасности

Фото Артема Жильцова.

В период с 29 по 30 мая на территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс) по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:

Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.

Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.

Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.

Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.

Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.