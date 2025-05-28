Runa Project, крапивные бои и танго: полная афиша XXI фестиваля Крапивы

Публикуем полную программу фестиваля.
Центральная площадь Крапивны
- Губернаторский духовой оркестр (Тула). Ведущий коллектив Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, созданный в 1995 году. В репертуаре коллектива — русская и зарубежная классика, произведения для солистов с оркестром, популярные танцевальные мелодии и фрагменты оперетт. Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Полислав Балин. Главный дирижер — Владимир Леер.
- Группа Runa Project (Тула). Проект музыкантов Алексея Усольцева и Ирины Брыковой, в котором органично переплетаются фольклор и современная электронная музыка, рождая авторский CyberFolk. В треках, помимо электроники и вокала, можно услышать этнические инструменты.
- Группа «Вольный путь» (Москва). Коллектив работает в жанре фолк-рок и исполняет авторские композиции, сочетающие поэтичные тексты с мелодичной инструментальной основой. В композициях группы яркий женский вокал дополняется звучанием акустической гитары и виолончели.
- Группа POLY (Новомосковск). Молодой коллектив, исполняющий композиции в жанрах блюз-рок, психоделический рок и альтернативный рок.
- Группа «Мистер Твистер» (Москва). Советская и российская группа, играющая рок-н-ролл и рокабилли. Репертуар «Мистера Твистера» составляют классические зарубежные рок-н-рольные номера, советские шлягеры 1960-х годов и собственные песни.
- Группа DOLZHANKINA (Тула). Группа играет в стиле современного русского инди-романтизма. Творчество команды отличается театральной выразительностью, где каждая эмоция звучит так же ярко, как мелодия, а боль и нежность сплетаются в музыку, которая остается в сердце.
- DJ Krapiva (Москва). Творческий псевдоним уроженца Тулы, актера, танцора и хореографа Сергея Крапивы. Карьеру диджея он начал в 2022 году. Артист работает в стилях техно, прогрессив-хаус, дип-хаус и многих других.
- Группа «Калинов мост» (Новосибирск). «Калинов мост» — советская и российская рок-группа, основанная в 1986 году в Новосибирске. Коллектив считается одним из пионеров в жанре славянского фолк-рока. Музыка группы сочетает мощные гитарные риффы, этнические мотивы и глубокие поэтические тексты.
Центральная площадь Крапивны.
Еда с крапивой и не только!
Рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3.
Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.
Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Рядом с площадкой крапивных боев можно посетить лучный, арбалетный и страйкбольный тиры.
Рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3.
Танцевальные мастер-классы для всех желающих проведут педагоги и участники студии современной хореографии Galaxy Dance (Тула — Щекино).
- 13.00 — эстрадный танец.
- 14.20 — вог-электро.
- 15.40 — хип-хоп.
- 17.00 — русский танец.
- 18.20 — танго.
Сквер у Музея Земства (ул. Коммунаров, 40). Билеты приобретаются на месте.
- «Крапивная нить» — изготовление обереговой нити из крапивы;
- изготовление экологического гобелена;
- изготовление обереговых экокукол;
- ткачество на старинном ткацком стане;
- мастер-класс по рисованию «Крапивный натюрморт»;
- лепка из глины;
- роспись гуашью керамических форм;
- гончарное мастерство.
Пересечение улиц Колхозной и Советской. Билеты приобретаются на месте.
Во время мастер-класса дети познакомятся с основными видами анимации и поучаствуют в создании мультфильма в технике перекладки.
Пересечение улиц Колхозной и Советской. Билеты приобретаются на месте.
Гости фестиваля смогут отправить тематические открытки из специального почтового отделения в центре Крапивны.
ИСТОРИИ, 9.00–20.00
Ул. Коммунаров, 40. Вход по билетам.
- 9.00–20.00 — самостоятельный осмотр экспозиции.
- 9.00–20.00 — мастер-класс по изготовлению флористических композиций.
- 12.00–18.00 (каждый час) — сборная экскурсия по экспозиции музея.
- 12.00–18.00 (каждый час) — экскурсии по историческому центру Крапивны.
- 19.30–20.30 — показ мультипликационных фильмов Большого фестиваля мультфильмов от студии «Пчела».
«ТУЛЬСКИЕ ЗАСЕКИ», 12.00–17.00
Рядом с Музеем Земства (ул. Коммунаров, 40).
- Планшетная выставка «От защитника к подзащитному»;
- выставка «Кабинет лесных редкостей»;
- мастер-класс по созданию открытки в технике «флоротипия»;
- мастер-класс по созданию средневековой крепости;
- викторина «Ботаники о крапиве».