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Runa Project, крапивные бои и танго: полная афиша XXI фестиваля Крапивы

Runa Project, крапивные бои и танго: полная афиша XXI фестиваля Крапивы

Фестиваль состоится 7 июня в селе Крапивна Щекинского района Тульской области. 0+

Публикуем полную программу фестиваля. 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА, 12.00–22.00

Центральная площадь Крапивны

  • Губернаторский духовой оркестр (Тула). Ведущий коллектив Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, созданный в 1995 году. В репертуаре коллектива — русская и зарубежная классика, произведения для солистов с оркестром, популярные танцевальные мелодии и фрагменты оперетт. Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Полислав Балин. Главный дирижер — Владимир Леер.

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  • Группа Runa Project (Тула). Проект музыкантов Алексея Усольцева и Ирины Брыковой, в котором органично переплетаются фольклор и современная электронная музыка, рождая авторский CyberFolk. В треках, помимо электроники и вокала, можно услышать этнические инструменты.
  • Группа «Вольный путь» (Москва). Коллектив работает в жанре фолк-рок и исполняет авторские композиции, сочетающие поэтичные тексты с мелодичной инструментальной основой. В композициях группы яркий женский вокал дополняется звучанием акустической гитары и виолончели.
  • Группа POLY (Новомосковск). Молодой коллектив, исполняющий композиции в жанрах блюз-рок, психоделический рок и альтернативный рок.
  • Группа «Мистер Твистер» (Москва). Советская и российская группа, играющая рок-н-ролл и рокабилли. Репертуар «Мистера Твистера» составляют классические зарубежные рок-н-рольные номера, советские шлягеры 1960-х годов и собственные песни.
  • Группа DOLZHANKINA (Тула). Группа играет в стиле современного русского инди-романтизма. Творчество команды отличается театральной выразительностью, где каждая эмоция звучит так же ярко, как мелодия, а боль и нежность сплетаются в музыку, которая остается в сердце.
  • DJ Krapiva (Москва). Творческий псевдоним уроженца Тулы, актера, танцора и хореографа Сергея Крапивы. Карьеру диджея он начал в 2022 году. Артист работает в стилях техно, прогрессив-хаус, дип-хаус и многих других.
  • Группа «Калинов мост» (Новосибирск). «Калинов мост» — советская и российская рок-группа, основанная в 1986 году в Новосибирске. Коллектив считается одним из пионеров в жанре славянского фолк-рока. Музыка группы сочетает мощные гитарные риффы, этнические мотивы и глубокие поэтические тексты.
ФУД-КОРТ, 12:00–22:00


Центральная площадь Крапивны. 

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Еда с крапивой и не только!

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ, 12.00–20.00

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«КРАПИВНЫЕ БОИ», 12.30–20.00

Рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3.

Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.

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Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Рядом с площадкой крапивных боев можно посетить лучный, арбалетный и страйкбольный тиры.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, 13.00–19.00

Рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3.

Танцевальные мастер-классы для всех желающих проведут педагоги и участники студии современной хореографии Galaxy Dance (Тула — Щекино).

  • 13.00 — эстрадный танец.
  • 14.20 — вог-электро.
  • 15.40 — хип-хоп.
  • 17.00 — русский танец.
  • 18.20 — танго.
МАСТЕР-КЛАССЫ, 12.00–17.30

Сквер у Музея Земства (ул. Коммунаров, 40). Билеты приобретаются на месте.

  • «Крапивная нить» — изготовление обереговой нити из крапивы;
  • изготовление экологического гобелена;
  • изготовление обереговых экокукол;
  • ткачество на старинном ткацком стане;
  • мастер-класс по рисованию «Крапивный натюрморт»;
  • лепка из глины;
  • роспись гуашью керамических форм;
  • гончарное мастерство.

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МАСТЕР-КЛАСС ПО АНИМАЦИИ, 12.00–17.30

Пересечение улиц Колхозной и Советской. Билеты приобретаются на месте.

Во время мастер-класса дети познакомятся с основными видами анимации и поучаствуют в создании мультфильма в технике перекладки.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПОЧТА, 12.00–17.30

Пересечение улиц Колхозной и Советской. Билеты приобретаются на месте.

Гости фестиваля смогут отправить тематические открытки из специального почтового отделения в центре Крапивны.

МУЗЕЙ ЗЕМСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ИСТОРИИ, 9.00–20.00


Ул. Коммунаров, 40. Вход по билетам.

  • 9.00–20.00 — самостоятельный осмотр экспозиции.
  • 9.00–20.00 — мастер-класс по изготовлению флористических композиций.
  • 12.00–18.00 (каждый час) — сборная экскурсия по экспозиции музея.
  • 12.00–18.00 (каждый час) — экскурсии по историческому центру Крапивны.
  • 19.30–20.30 — показ мультипликационных фильмов Большого фестиваля мультфильмов от студии «Пчела».
ПЛОЩАДКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ТУЛЬСКИЕ ЗАСЕКИ», 12.00–17.00


Рядом с Музеем Земства (ул. Коммунаров, 40).

  • Планшетная выставка «От защитника к подзащитному»;
  • выставка «Кабинет лесных редкостей»;
  • мастер-класс по созданию открытки в технике «флоротипия»;
  • мастер-класс по созданию средневековой крепости;
  • викторина «Ботаники о крапиве».

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фестиваль Крапивыафишапрограммакрапивные бои
Место
Щекинский районКрапивна
 

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