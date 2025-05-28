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Рейд: полиция и приставы в Плеханово арестовали 14 автомобилей и взыскали 700 тысяч по долгам
Скрин из видео УФССП по Тульской области.

Рейд: полиция и приставы в Плеханово арестовали 14 автомобилей и взыскали 700 тысяч по долгам

Силовики составили 28 актов описи и ареста имущества.

Накануне, 27 мая, в цыганском поселке Плеханово прошел очередной рейд приставов и полицейских. 

Так, 51-летняя жительница поселка не оплатила штрафы ГИБДД и кредит, вследствие чего накопилась задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Camryпринадлежащий должнице.

Всего приставы составили 28 актов описи и ареста имущества, принадлежащего должникам (автомобили, бытовая техника).
Было взыскано почти 700 тысяч рублей по различным категориям исполнительных производств.

«14 автомобилей изъяты с помощью эвакуатора и помещены на штрафную стоянку. Если должники не примут мер по оплате задолженности, арестованное имущество будет выставлено на торги и реализовано в счет погашения долга», — отметили в пресс-службе ведомства. 

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