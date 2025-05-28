Рейд: полиция и приставы в Плеханово арестовали 14 автомобилей и взыскали 700 тысяч по долгам

Скрин из видео УФССП по Тульской области.

Накануне, 27 мая, в цыганском поселке Плеханово прошел очередной рейд приставов и полицейских.

Так, 51-летняя жительница поселка не оплатила штрафы ГИБДД и кредит, вследствие чего накопилась задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Camry, принадлежащий должнице.

Всего приставы составили 28 актов описи и ареста имущества, принадлежащего должникам (автомобили, бытовая техника).

Было взыскано почти 700 тысяч рублей по различным категориям исполнительных производств.

«14 автомобилей изъяты с помощью эвакуатора и помещены на штрафную стоянку. Если должники не примут мер по оплате задолженности, арестованное имущество будет выставлено на торги и реализовано в счет погашения долга», — отметили в пресс-службе ведомства.