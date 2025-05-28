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Из-за рухнувшего в Иншинском моста детей в пришкольный лагерь будет доставлять автобус

Из-за рухнувшего в Иншинском моста детей в пришкольный лагерь будет доставлять автобус

Пешеходное сообщение обещают установить в кратчайшие сроки.

В ГУ по Привокзальному территориальному округу прокомментировали происшествие в Иншинском. Напомним, утром 28 мая рухнул мост, связывающий поселок с местной школой.

Вот что сообщили в администрации на запрос Myslo:

— Сейчас доступ к мосту ограничен. В настоящее время прорабатываются технические вопросы организации пешеходного сообщения. Оно будет восстановлено в кратчайшие сроки. По предварительным данным, сооружение будет демонтировано, пешеходная дорожка будет обустроена по насыпи с обустройством переливных труб. 

Пешеходный доступ к школе возможен от надземного перехода поселка Иншинского через автомобильную дорогу Р-132 по пешеходной дорожке вдоль пруда деревни Харино до пешеходного перехода на ЦО № 53 (500 м). От пешеходного перехода до ЦО № 53 — 270 м. Детей в пришкольный лагерь будет доставлять школьный автобус.

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