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Участники танцевальной лаборатории создадут спектакль-променад для Ясной Поляны
Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Участники танцевальной лаборатории создадут спектакль-променад для Ясной Поляны

С 3 по 8 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет творческая лаборатория «Природа танца» третьего сезона проекта «Толстой без бороды».

В лаборатории примут участие три тульских хореографических коллектива: коллектив Тульского областного колледжа культуры и искусства «Прямой эфир», театр танца «Элегия» (Ясная Поляна) и школа танцев «Ника dance company» (Тула). Победителей определили на основании присланных видеофрагментов танцевальных постановок и мотивационных писем руководителей коллективов.

Мастерами лаборатории станут преподаватели кафедры режиссуры Государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова: Иван Сачков, Татьяна Щербань, Елизавета Тарабанова и Александр Любашин. Вместе они создадут променад-перформанс по яснополянскому заповеднику.

Участников танцевальных коллективов ждет глубокое погружение в толстовскую тему в Ясной Поляне: посещение Дома Л. Н. Толстого и расширенная экскурсия по заповеднику. Последнее особенно важно, ведь тема танцевальной лаборатории — уникальный мемориальный и природный яснополянский заповедник.

3 июня хореографы-постановщики определят, в каких местах яснополянского заповедника будут представлены части спектакля.

4 июня начнется репетиционный процесс: сначала на тренировочных базах коллективов-участников, а затем на просторах заповедника.

Премьера постановки состоится 8 июня в 17.00 в усадьбе. Трехчастный спектакль-променад, деликатно вписанный в ландшафты Ясной Поляны, воздаст должное ее красоте и атмосфере. 6+

наша справка

Первый сезон молодежного проекта «Толстой без бороды» был реализован музеем-усадьбой «Ясная Поляна» при участии Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ». Проект стартовал в октябре 2022 года и завершился в сентябре 2023 года. В нем приняли участие около 100 юношей и девушек от 16 до 22 лет из Тулы и Тульской области. Участники работали в направлениях «Комикс», «Видеография» и «Хореография».

Молодежный проект «Толстой без бороды».jpg

Во втором сезоне, стартовавшем в ноябре 2023 года, партнером музея в проведении фестиваля выступила Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина). Направлениями работы участников были «Фанфикшн» и «Хореография».

Третий сезон фестиваля посвящен современному танцу и уникальной яснополянской природе, которая вдохновляла Льва Толстого на создание великих произведений.
 

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Место
Тульская областьЯсная Поляна

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