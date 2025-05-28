В Тульской области подорожал «борщевой набор», но подешевели яйца  

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Годовая инфляция в прошлом месяце в регионе не изменилась и составила 9,6%, сообщает Банк России.

Значительнее всего подорожали продукты. Весной запасы овощей «борщевого набора» прошлогоднего урожая постепенно заканчиваются, и на прилавок поступает импортная продукция. Это стало причиной сезонного подорожания лука, свеклы, картофеля, капусты, моркови. На цене картофеля также сказался плохой урожай 2024 года. При этом заметно снизились цены на яйца. Регионы-поставщики увеличили производство. Кроме того, яйца включили в перечень социально значимых товаров, что позволило снизить цены на них.

Что касается непродовольственных товаров, то в апреле заметнее всего выросли цены на парфюмерию и косметику, моющие и чистящие средства, медицинские товары.

Среди повлиявших факторов — рост расходов на производство и реализацию продукции. Подешевели цветные телевизоры и смартфоны. Это связано с укреплением рубля и некоторым уменьшением спроса, в том числе из-за охлаждения потребительского кредитования.

Развитие внутреннего туризма вызвало рост цен на путевки в санатории. При этом из-за укрепления рубля подешевел отдых за границей. Поездки в ОАЭ, Египет и отдельные страны Юго-Восточной Азии стали доступнее.

— Для устойчивого снижения инфляции требуются более сдержанный рост спроса в экономике и продолжительный период высоких ставок по кредитам и вкладам. Банк России продолжит политику по снижению инфляции.

Процентные ставки будут оставаться высокими так долго, пока инфляция не вернется к цели 4%. По нашему прогнозу, это произойдёт в 2026 году,

— отметила Юнэсса Васина, управляющий тульским отделением Банка России.

Подробно об инфляции можно прочитать в информационно-аналитическом материале Банка России.