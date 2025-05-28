В Иншинском рухнул «школьный» мост

Фото канала «Тула. Жесть».

Утром 28 мая жители Иншинского сообщили в редакцию Myslo о частичном обрушении моста, ведущего к школе. Это единственная дорога, соединяющая учебное заведение с поселком. Благо что начались каникулы, поэтому происшествие не вызвало серьезных последствий.

Myslo связался с главой Привокзального теруправления администрации Тулы Сергеем Громовым. Он сообщил, что сейчас доступ к поврежденному мостику ограничен, так как ходить через него опасно.

Причиной обрушения моста стало его ветхое состояние, слухи о попадании в него обломков беспилотника безосновательны.

Как сообщил глава, в настоящее время администрация оценивает ущерб и ищет пути решения проблемы. Так или иначе, мост будет восстановлен, точные сроки пока не называются.