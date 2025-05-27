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Как тулякам получить компенсацию после атаки БПЛА: правительство определило порядок

Как тулякам получить компенсацию после атаки БПЛА: правительство определило порядок

Пострадавшим при массовой атаке БПЛА выплатят от 100 до 600 тысяч рублей.

В правительстве разработали алгоритм выплаты единовременной компенсации пострадавшим от массовой воздушной атаки 22–26 мая 2025 года. Соответствующий приказ подписала министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова.

Сколько выплатят

В соответствии с указом губернатора Тульской области единовременная компенсация выплачивается в следующих размерах:

  • 100 тысяч рублей — если человек получил легкий вред здоровью,
  • 300 тысяч рублей — если человек получил вред здоровью средней тяжести,
  • 600 тысяч рублей — если человек получил тяжкий вред здоровью,
  • 150 тысяч рублей — в связи с утратой (повреждением) в результате происшествия имуществом, находящимся в жилом помещении, в том числе объектов вспомогательного (хозяйственно-бытового) назначения, расположенных в границах земельного участка с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. 

    Обратиться за предоставлением единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества могут собственники (наниматели) жилых помещений и (или) имеющие регистрацию по месту жительства (пребывания) в жилом помещении, пострадавшем в результате происшествия, и (или) фактически в нем проживавшие на 22–26 мая 2025 года.

Куда обратиться?

Для получения единовременной материальной помощи граждане обращаются с заявлением по форме (образец здесь) в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в любое отделение МФЦ.

К заявлению прилагаются следующие документы:

  • удостоверяющие личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации или иные документы, удостоверяющие личность);
  • решение о признании в установленном законом порядке потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя.

Если гражданин не является собственником или нанимателем пострадавшего имущества и (или) не имеет регистрации в указанном жилом помещении, к заявлению о получении единовременной материальной помощи он должен приложить:

  • договор найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие факт проживания в жилом помещении на 22–26 мая 2025 года,
  • согласие собственника (нанимателя) жилого помещения на получение гражданином, фактически проживавшим в жилом помещении на 22–26 мая 2025 года, единовременной материальной помощи по предложенной форме.

Учреждение соцзащиты все сведения тщательно проверяет и в течение 2 рабочих дней со дня поступления необходимых сведений принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении единовременной материальной помощи.

Почему могут отказать

Основания для отказа таковы:

  • заявитель не относится к кругу лиц, установленных указом губернатора Тульской области № 86;
  • отсутствие или неподтверждение документов (сведений);
  • подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
  • отсутствие адреса жилого помещения, указанного в заявлении, в списке адресов жилых помещений с утратой имущества, сформированном администрацией муниципального образования Тульской области;
  • отсутствие сведений о степени тяжести вреда здоровью, указанного в заявлении, в реестре, сформированным министерством здравоохранения Тульской области;
  • непредставление документов, подтверждающих фактическое проживание гражданина в жилом помещении, пострадавшем в результате происшествия.

Выплата единовременной материальной помощи гражданину осуществляется учреждением соцзащиты путем перечисления на счет, открытый гражданином в кредитной организации, в течение 1 рабочего дня после дня поступления бюджетных средств на счет управления.

Сюжет: Массированная атака БПЛА
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