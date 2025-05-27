  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле полицейские задержали пособника телефонных мошенников: он забрал у пенсионерки 1 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле полицейские задержали пособника телефонных мошенников: он забрал у пенсионерки 1 млн рублей

В Туле полицейские задержали пособника телефонных мошенников: он забрал у пенсионерки 1 млн рублей

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В середине мая в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Тулячка пояснила, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что аферисты пытаются завладеть её денежными средствами.

Чтобы избежать «негативных последствий», необходимо было передать «инкассатору» миллион рублей. Женщина отдала деньги и только потом догадалась, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний москвич. Молодой человек забрал деньги у пенсионерки, конвертировал их в криптовалюту и перевел кураторам, получив свой процент.

пособник.jpg

В настоящий момент молодой человек арестован, ему грозит до 10 лет колонии. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:47 +1
Другие статьи по темам
Прочее
полицияТуладежурная частьпособник мошенниковзадержание

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как тулякам получить компенсацию после атаки БПЛА: правительство определило порядок
Как тулякам получить компенсацию после атаки БПЛА: правительство определило порядок
Экс-полицейского в Тульской области осудили на 9 с половиной лет за взятку по уголовному делу
Экс-полицейского в Тульской области осудили на 9 с половиной лет за взятку по уголовному делу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.