В Туле полицейские задержали пособника телефонных мошенников: он забрал у пенсионерки 1 млн рублей

В середине мая в полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Тулячка пояснила, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что аферисты пытаются завладеть её денежными средствами.

Чтобы избежать «негативных последствий», необходимо было передать «инкассатору» миллион рублей. Женщина отдала деньги и только потом догадалась, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний москвич. Молодой человек забрал деньги у пенсионерки, конвертировал их в криптовалюту и перевел кураторам, получив свой процент.

В настоящий момент молодой человек арестован, ему грозит до 10 лет колонии.