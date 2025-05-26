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«Только в крыше дома залатали 56 дыр!»: тулячка рассказала о последствиях падения БПЛА

«Только в крыше дома залатали 56 дыр!»: тулячка рассказала о последствиях падения БПЛА

Жители Дачного проезда в Туле слышали звук приближающегося беспилотника, но до последнего не верили, что он прилетит именно к ним во двор.

После взрыва поражающие элементы, которыми был начинен беспилотник, прошили дом Лидии Игнатовой, местами насквозь. Они, как в масло, вошли в тяжелую металлическую дверь на террасе, пробили ее и вылетели через стену напротив. 

— Все это случилось в ночь со среды на четверг, 22 мая. Четыре окна вдребезги, все стены и дверь в дырках. Зять два дня латал крышу — на днях дожди обещают, хоть как-то закрыть пробоины. Насчитал 56 дыр в крыше над домом и еще 21 — на терраске, — рассказывает Лидия Игнатова. — Все изрешечено, даже ложка обувная — и та пробита. Газовый счетчик тоже поврежден; когда его меняли, то обнаружили, что в газовой трубе застрял осколок.

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На улице тоже много повреждений: беседка разлетелась, гараж перекосило, пластиковые вазоны вдоль дорожки оплавились.

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— Я проснулась в два часа — как раз первые взрывы были слышны вдалеке. И больше не заснула, — рассказывает женщина. — Около трех часов услышала характерное жужжание, стремительно переходящее в рев, — как по телевизору показывают. Он приближается, а я думаю: «Летит мимо». Никто ж не верит, что это именно к нему прилетит. Ну и конечно, я пошла к окну, потому что опять же была уверена, что нас все это обойдет стороной. Только открываю занавеску — и тут оглушительный рев, взрыв, огонь и звон разбитого стекла. Немного пришла в себя — вроде живая. Пошла мужа будить, он глуховат, не слышал: «Вов, мы горим, нас бомбят!»

Выскочили из дома, в подвал спрятались. Но просидели там недолго: больше взрывов не было, и мы вышли. Уже минут через 15 у нашего дома были все спецслужбы, нас попросили выйти за забор, потому что надо было обследовать территорию падения беспилотника. 

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Беспилотник запутался в высокой ели, растущей недалеко от дома. При взрыве были повреждены также три машины, припаркованные около дома племянника Лидии Игнатовой. Он только недавно достроил дом рядом с ней и остеклил, неделю назад установил входную дверь.

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Взрывная волна выбила два стекла, повредила новенькую дверь, по одной из стен внутри дома пошла трещина.

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Женщина добавила, что после случившегося к ним приходила комиссия, зафиксировала все повреждения. В ближайшее время строительная бригада должна помочь в восстановлении дома.

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Сюжет: Массированная атака БПЛА
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