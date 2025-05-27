Туляк сбросил собаку с балкона, а потом добил ее: суд огласил приговор

В Туле 36-летний житель поселка Ильинка признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшем гибель.

Судом установлено, что пьяный мужчина, вернувшись домой после ссоры с женой, сбросил с балкона второго этажа принадлежащую ему и супруге четырехмесячную собаку породы Джек Винни по кличке Боня. После этого он вышел из квартиры, взял Боню за задние лапы и ударил ее об асфальт не менее двух раз. Собака погибла.



В полицию обратились соседи, на глазах у которых происходил этот ужас, а также неравнодушные пользователи соцсетей, где очевидцы разместили информацию о ЧП.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.