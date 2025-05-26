В Тульской области реализуются 12 нацпроектов на 18 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Ход их реализации стал одной из главных тем рабочего совещания губернатора Дмитрия Миляева.

Главная цель нацпроектов – улучшение жизни людей, модернизация общественных пространств, строительство и ремонт детских садов и школ, открытие новых музеев. О ходе реализации нацпроектов доложил председатель регионального правительства Михаил Пантелеев.

«Семья»

Приоритетной задачей нацпроекта «Семья» является увеличение рождаемости, укрепление традиционных ценностей, помощь семьям с детьми. В 2025 году более 4 тысяч многодетных семей будет охвачено мерами региональной поддержки. Для молодых, студенческих семей, одиноких матерей 15 мая открыт пункт проката предметов первой необходимости для детей первого года жизни на базе «Моего семейного центра». Этот пункт доставляет предметы первой необходимости для новорожденных в любую точку области.

Ещё одно направление нацпроекта – повышение доходов семей с детьми с помощью соцконтрактов. К концу года будет заключено свыше 2,5 тысяч. Для жителей пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, развивается система долговременного ухода. В этом году услугой смогут воспользоваться более 5700 человек.

По поручению Дмитрия Миляева на особом контроле модернизация объектов дошкольного образования. К 2027 году будет проведен капремонт 15 детских садов, в том числе трех – в 2025 году.

В Чернском районе и в п. Славный выявлен ряд сложностей с заключением контрактов с подрядчиками. В настоящее время строительный блок Правительства оказывает содействие в подборе потенциальных исполнителей контрактов.

Для обеспечения качественной и комфортной медицинской помощью планируется модернизация перинатального центра и четырех женских консультаций. Завершение процедур заключения контрактов намечено до конца июня.

Также нацпроект направлен и на развитие инфраструктуры культурных учреждений. В 2025 году запланирован капитальный ремонт следующих объектов: молодежный театр в Узловой, историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» в Донском, Новомосковский историко-художественный музей, городской филиал Ефремовской централизованной библиотечной системы. По всем объектам заключены контракты. Стартуют и масштабные двухгодичные проекты: капремонт Детской школы искусств № 6 в Туле и Дома культуры в Воловском районе.

18 учреждений культуры региона получат современное техническое оснащение. Среди них: Музей Щедриных в Алексине, Новомосковский историко-художественный музей, Тульская областная филармония и Театрально-концертный центр Тулы.

В восемь музыкальных школ и школ искусств, а также в Тульский областной колледж культуры и искусства будут приобретены музыкальные инструменты, учебные пособия и техника.

В регионе откроются пять библиотек нового поколения – в Туле, Узловском, Ефремовском, Плавском и Кимовском районах.

«Кадры»

В рамках нацпроекта развивается система подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики региона. Организуется профессиональное обучение и дополнительная профессиональная подготовка сотрудников оборонно-промышленного комплекса. С 2025 по 2030 год переподготовку или повышение квалификации пройдут свыше 350 специалистов ОПК, в том числе в 2025 году — 70 человек.

Для популяризации рабочих профессий и повышения их привлекательности в регионе с 30 июля по 1 августа 2025 года в регионе пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка с ЧПУ».

«Инфраструктура для жизни»

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — создание комфортной и безопасной городской среды, снижение уровня аварийности на дорогах и улучшение жилищных условий. В 2025 году будут отремонтированы местные дороги в Алексине, Туле, Новомосковске, Веневском, Дубенском, Щекинском, Киреевском и Узловском районах.

Контракты заключены, работы ведутся в соответствии с графиком. Также ведется ремонт региональных дорог в Алексинском, Богородицком, Ефремовском, Дубенском, Киреевском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Чернском районах.

Особое внимание уделяется дорожной безопасности. До 2030 года планируется установить 240 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах всех категорий, из них в 2025 году – более 200.

Активно развивается жилищное строительство. В рамках программы расселения аварийного жилья в 2025 году в соответствии с прогнозными целевыми показателями предусмотрено переселение 110 человек из более 1900 кв. м. непригодного жилищного фонда. К 2030 году из аварийного жилья будет переселено более 12 тысяч человек.

Формирование комфортной городской среды для наших жителей – один из основных приоритетов. Свыше 60 общественных пространств и 192 дворовые территории будут благоустроены в этом году. 3 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды появятся в Новомосковске, Болохово и Советске. До 2030 года общее количество благоустроенных общественных пространств составит 337.

В 2025 году начнется строительство четырех канализационных очистных сооружений в Донском, Киреевске, Суворове и Липках. Кроме того, запланирован ремонт 10 систем водоснабжения в Туле и области. На 2026 год намечено продолжение работ по строительству очистных сооружений, а также ремонт пяти систем водоснабжения в Алексине и Ефремове.

«Беспилотные авиационные системы»

Гражданские беспилотники сегодня эффективно применяют в самых разных сферах. В регионе планируется запуск научно-производственного центра БАС, который станет одним из крупнейших в России. Центр будет заниматься разработкой и производством как военных, так и гражданских беспилотных систем.

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

Для снижения зависимости от импортных поставок в регионе реализуется масштабный инвестиционный проект. На территории ОЭЗ «Узловая» ведется строительство современного комплекса по производству лимонной кислоты. Проект реализуется в период с 2023 по 2029 годы. Кроме того, в ОЭЗ «Узловая» запланированы к производству молочная кислота и соли. Общий объем инвестиций превысит 22,3 млрд рублей. К 2030 году мощность предприятия составит 63 тысячи тонн продукции в год. На данный момент создано 48 рабочих мест, освоено 3,3 млрд рублей инвестиций.

«Эффективная и конкурентная экономика»

Для поддержки сектора МСП выдано более 86 микрозаймов, общий объем финансовой поддержки СМСП в 2025 году составляет 107,5 млн руб.

Ещё одним приоритетным направлением нацпроекта является повышение производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и внедрение принципов бережливого производства. В настоящее время в такие проекты вовлечено 79 предприятий.

«Международная кооперация и экспорт»

Тульская область - один из лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС) — комплекса мер, способствующих активизации экспортной деятельности. Стандарт включает 15 инструментов, способствующих улучшению инфраструктуры поддержки экспорта, повышению квалификации специалистов и развитию международной торговли.

Продолжается работа по созданию представительства в Республике Беларусь, что откроет дополнительные возможности для установления деловых контактов и расширения экспортного потенциала региона.

«Туризм и гостеприимство»

В 2025 году на реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство» из федерального бюджета предусмотрено около 125 млн рублей, почти половина будет направлена на развитие автотуризма. Некапитальные объекты туристской инфраструктуры появятся на участках дороги федерального значения М-4 «Дон».

В 2026-27 гг. будет сформирован календарь событийных мероприятий для привлечения туристов в регион

«Продолжительная и активная жизнь»

Продолжится совершенствование сферы здравоохранения. В 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» уже отремонтировано восемь объектов, на 33 объектах продолжаются работы. Ведется установка 21 модульной конструкции медицинских организаций. Завершены работы на девяти объектах.

В 2025 году приобретено 57 единиц медицинского оборудования для организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. До конца года запланирована поставка еще девяти единиц техники.

Приобретено 40 автомобилей для подразделений первичного звена системы здравоохранения. Развивается система санитарной авиации. В 2025 году было совершено больше 50 вылетов.

«Экологическое благополучие»

В регионе развивается система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До конца года планируется ввод в эксплуатацию индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области. В регионе реализуются мероприятия, направленные на снижение количества лесных пожаров и увеличение объемов лесовосстановления.

«Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Продолжается внедрение информационных систем, направленных на оказание государственных услуг и исполнения функций в электронном виде и на повышение уровня импортонезависимости программного обеспечения.

В 2026 году планируется закупка планшетов для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

«Молодежь и дети»

По нацпроекту в этом году будут капитально отремонтированы учреждения в Новомосковске и Тепло-Огаревском районе. Во всех муниципалитетах региона для молодежи будет проходить одно из крупных мероприятий — «Газон» и историко-культурный форум «Пересвет».

В 2025 году капитально отремонтируют 18 школ и одно учреждение среднего профессионального образования. К 2027 году планируется завершение строительства новой школы на 1100 мест в жилом комплексе «Суворовский-2». Ведется капитальный ремонт Узловского политехнического колледжа. 177 общеобразовательных организаций оснастят оборудованием для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» и «Технологии».

Михаил Пантелеев отметил, что правительство обеспечит безусловное исполнение поставленных задач в рамках новых нацпроектов и достижение национальных целей, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам завершить до 1 июля процедуры заключения контрактов по всем нацпроектам, а Михаилу Пантелееву – взять на контроль ход выполнения показателей нацпроектов.