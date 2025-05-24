В Туле контролируют ход строительства многоквартирных домов

24 мая заместитель председателя Правительства – министр строительства Тульской области Игорь Казенный совместно с представителями строительного надзора посетил строительную площадку ЖК «Новая Тула» у деревни Нижняя Китаевка.

В феврале 2024 года здесь были введены два многоквартирных дома первой очереди строительства общей жилой площадью 28,5 тыс. кв. м.

Сейчас ведется строительство еще двух жилых домов второй очереди. В третьем квартале 2025 года планируется сдача дома №3 жилой площадью 12,6 тыс. кв. м, а до конца 2025 года – дома №4 площадью 14,5 тыс. кв. м.

В ближайшее время застройщик ООО СЗ «Три Эс Новая Тула» приступит к строительству еще двух домов третьей очереди строительства.