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В Туле контролируют ход строительства многоквартирных домов

В Туле контролируют ход строительства многоквартирных домов

24 мая министр строительства Тульской области посетил ЖК «Новая Тула».

24 мая заместитель председателя Правительства – министр строительства Тульской области Игорь Казенный совместно с представителями строительного надзора посетил строительную площадку ЖК «Новая Тула» у деревни Нижняя Китаевка.

В феврале 2024 года здесь были введены два многоквартирных дома первой очереди строительства общей жилой площадью 28,5 тыс. кв. м.

Сейчас ведется строительство еще двух жилых домов второй очереди. В третьем квартале 2025 года планируется сдача дома №3 жилой площадью 12,6 тыс. кв. м, а до конца 2025 года – дома №4 площадью 14,5 тыс. кв. м.

В ближайшее время застройщик ООО СЗ «Три Эс Новая Тула» приступит к строительству еще двух домов третьей очереди строительства.

 

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строительство домовТуламинистр строительства Тульской областиИлья КазенныйНижняя Китаевка

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