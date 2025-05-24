В правительстве рассказали последствия атаки БПЛА на Тульскую область

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев провел совещание по ситуации в Новомосковске и Кимовском районе.

Ранее Myslo писал, что 24 мая на одном из предприятий Новомосковска в результате отражения воздушной атаки и уничтожения БПЛА был поврежден трубопровод с природным газом.

По поручению Дмитрия Миляева на место происшествия выезжал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев. Он сообщил, что к настоящему времени основные мероприятия по ликвидации инцидента выполнены. Пострадали три человека.

На месте работали пять групп специалистов по измерению качества воздуха. Пробы показали, что в воздухе отсутствует превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Эвакуация жителей не проводилась. Мониторинг окружающей среды продолжается.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев сообщил, что опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 4.47 и сохранялась до 8.10. При поступлении информации о повреждениях инфраструктуры на одном из предприятий в Новомосковске было организовано соответствующее реагирование. Жалоб от жителей на ухудшение качества воздуха и состояния здоровья не поступало.

По словам Андрея Журавлева, в Кимовском районе в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение остекления, кровли и фасада шести частных домов. На место выезжали сотрудники оперативных служб и районной администрации. Сейчас проводится оценка ущерба.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что всем пострадавшим будут выплачены компенсации в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Глава региона поручил Михаилу Пантелееву держать ситуацию на контроле, продолжить мониторинг воздуха окружающей среды и совместно с администрацией Кимовского района принять все необходимые меры по восстановлению поврежденных частных домовладений.