Автобус врезался в забор на Ложевой: момент ДТП попал на видео

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Момент ДТП на ул. Ложевой попал на видео. Напомним, днем 24 мая автобус № 40 влетел в забор. Видеозапись с камер видеонаблюдения разместили в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:

В Госавтоинспекции сообщали, что в аварии обошлось без пострадавших.