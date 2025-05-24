Автобус врезался в забор на Ложевой: момент ДТП попал на видео

Момент ДТП на ул. Ложевой попал на видео. Напомним, днем 24 мая автобус № 40 влетел в забор. Видеозапись с камер видеонаблюдения разместили в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:
В Госавтоинспекции сообщали, что в аварии обошлось без пострадавших.
Точную причину и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.
Момент ДТП на ул. Ложевой попал на видео. Напомним, днем 24 мая автобус № 40 влетел в забор. Видеозапись с камер видеонаблюдения разместили в телеграм-канале «Тула. Транспорт»:
В Госавтоинспекции сообщали, что в аварии обошлось без пострадавших.
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