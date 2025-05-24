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Атака БПЛА в Тульской области: повреждён газопровод, пострадали три человека

Атака БПЛА в Тульской области: повреждён газопровод, пострадали три человека

На месте работают оперативные службы.

Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, дежурными средствами ПВО Минобороны России была проведена работа по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА.

На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется.

Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному медицинская помощь оказана на месте.

В Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет.

Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.

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Место
Тульская область

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