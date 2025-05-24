Атака БПЛА в Тульской области: повреждён газопровод, пострадали три человека

Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, дежурными средствами ПВО Минобороны России была проведена работа по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА.

На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется.

Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному медицинская помощь оказана на месте.

В Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет.

Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.