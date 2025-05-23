В Тульской области 106 укрытий приведут в порядок до 1 июня

В Туле обсудили доступ жителей к укрытиям в чрезвычайных ситуациях.

23 мая зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина и начальник ГЖИ Леонид Ивченко провели совещание с руководителями управляющих компаний по вопросам доступа жителей к укрытиям в многоквартирных домах в чрезвычайных ситуациях и обеспечения их содержания в надлежащем состоянии.

На совещании были разобраны проблемные вопросы. Особое внимание — обеспечению доступа в укрытия и порядок хранения ключей от них. Также каждое укрытие должно постоянно поддерживаться в нормативном состоянии.

По программе губернатора «Наш район» в регионе приводят в порядок 106 заглубленных помещений, которые используются в качестве укрытий. Основные виды работ: ремонт входных групп, электроснабжения, инженерных коммуникаций. Все ремонтные работы должны быть завершены до 1 июня.

Напомним, с 20 по 23 мая на территории Тульской области сохранялась опасность атаки БПЛА.

Ответы на важные вопросы об укрытиях читайте здесь.