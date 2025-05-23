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До 30 мая в Туле отключат часть радиостанций: публикуем график отключений
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

До 30 мая в Туле отключат часть радиостанций: публикуем график отключений

Это связано с ремонтом на Басовской телевышке.

На Тульском ОРТПЦ проводятся ремонтные работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций антенно-мачтового сооружения. В связи с этим планируется отключение передающего оборудования по следующему графику.
 

Дата

Пакет программ/Программа вещания

Периоды отключения вещания

26.05.2025

«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».

с 11.00 до 16.00

26.05.2025

 

 

«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».

с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00

27.05.2025

«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».

с 11.00 до 16.00

27.05.2025

«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».

с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00

28.05.2025

«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».

с 11.00 до 16.00

28.05.2025

«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».

с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00

29.05.2025

«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».

с 11.00 до 16.00

29.05.2025

«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».

с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00

30.05.2025

«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».

с 11.00 до 16.00

30.05.2025

«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».

с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00

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