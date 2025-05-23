До 30 мая в Туле отключат часть радиостанций: публикуем график отключений

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Это связано с ремонтом на Басовской телевышке.

На Тульском ОРТПЦ проводятся ремонтные работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций антенно-мачтового сооружения. В связи с этим планируется отключение передающего оборудования по следующему графику.