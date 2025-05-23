До 30 мая в Туле отключат часть радиостанций: публикуем график отключений

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Пакет программ/Программа вещания
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Периоды отключения вещания
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26.05.2025
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«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».
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с 11.00 до 16.00
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26.05.2025
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«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».
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с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00
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27.05.2025
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«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».
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с 11.00 до 16.00
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27.05.2025
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«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».
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с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00
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28.05.2025
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«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».
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с 11.00 до 16.00
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28.05.2025
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«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».
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с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00
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29.05.2025
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«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».
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с 11.00 до 16.00
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29.05.2025
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«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».
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с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00
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30.05.2025
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«Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио ПиФМ», «Милицейская Волна», «Европа +», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Авторадио»,«Юмор ФМ», «Русское радио», «Радио Шансон», «Дорожное Радио», «Суббота 12 ТВК», «Love Радио», «Комсомольская Правда», «Радио Рекорд», ТК «Солнце».
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с 11.00 до 16.00
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30.05.2025
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«Радио Дача», «Радио Энерджи», «Монте Карло».
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с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo
До 30 мая в Туле отключат часть радиостанций: публикуем график отключений
Это связано с ремонтом на Басовской телевышке.
На Тульском ОРТПЦ проводятся ремонтные работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций антенно-мачтового сооружения. В связи с этим планируется отключение передающего оборудования по следующему графику.
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