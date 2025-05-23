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Купальный сезон — 2025: названы 9 безопасных пляжей в Туле
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Купальный сезон — 2025: названы 9 безопасных пляжей в Туле

Официально купальный сезон стартует уже 1 июня.

В Туле работы по подготовке зон отдыха к купальному сезону близятся к завершению. Сегодня, 23 мая, на пляже пруда пос. Хомяково специалисты занимались отсыпкой и разравниванием песка, установкой лавочек и урн, а также санитарной уборкой и окосом территории. 

По словам начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу Александра Сивунова, акарицидная обработка зоны отдыха уже проведена. В этом году здесь дополнительно устанавливают 8 шезлонгов, 2 теневых навеса, 3 лавочки и 3 урны. К услугам отдыхающих доступны биотуалеты и контейнер для мусора. Будет открыта волейбольная площадка. К летнему сезону отремонтировали дорогу к зоне отдыха от Хомяковского шоссе.

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На всех официальных зонах отдыха будут работать спасательные посты. Пляжи на них обеспечены необходимым оборудованием.

Как рассказал начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николай Безруков,

все зоны отдыха обследованы, водолазы очистили дно на глубине до двух метров. Водоемы безопасны.

Взяты пробы воды и песка. В настоящее время готовится заключение Роспотребнадзора. 

— По состоянию на сегодняшний день по анализам зоны отдыха безопасны для людей. В ближайшее время будут размещены буи и организованы места для детского купания глубиной до 1,2 метра. На протяжении купального сезона спасатели и медики будут контролировать ситуацию и на воде, и на суше, — отметил Николай Безруков.

Купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 31 августа. Тулякам напомнили, что купание разрешено при желтом флаге. При красном — оно запрещено. 

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В этом году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах в МО город Тула вошли 9 зон:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Жителям напоминают, что водные объекты, расположенные на территории муниципального образования и не включенные в официальный перечень, непригодны для купания.

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