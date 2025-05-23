Купальный сезон — 2025: названы 9 безопасных пляжей в Туле

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле работы по подготовке зон отдыха к купальному сезону близятся к завершению. Сегодня, 23 мая, на пляже пруда пос. Хомяково специалисты занимались отсыпкой и разравниванием песка, установкой лавочек и урн, а также санитарной уборкой и окосом территории.

По словам начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу Александра Сивунова, акарицидная обработка зоны отдыха уже проведена. В этом году здесь дополнительно устанавливают 8 шезлонгов, 2 теневых навеса, 3 лавочки и 3 урны. К услугам отдыхающих доступны биотуалеты и контейнер для мусора. Будет открыта волейбольная площадка. К летнему сезону отремонтировали дорогу к зоне отдыха от Хомяковского шоссе.

На всех официальных зонах отдыха будут работать спасательные посты. Пляжи на них обеспечены необходимым оборудованием.

Как рассказал начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николай Безруков,

все зоны отдыха обследованы, водолазы очистили дно на глубине до двух метров. Водоемы безопасны.

Взяты пробы воды и песка. В настоящее время готовится заключение Роспотребнадзора.

— По состоянию на сегодняшний день по анализам зоны отдыха безопасны для людей. В ближайшее время будут размещены буи и организованы места для детского купания глубиной до 1,2 метра. На протяжении купального сезона спасатели и медики будут контролировать ситуацию и на воде, и на суше, — отметил Николай Безруков.

Купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 31 августа. Тулякам напомнили, что купание разрешено при желтом флаге. При красном — оно запрещено.

В этом году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах в МО город Тула вошли 9 зон:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);

зона отдыха п. Рассвет;

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Жителям напоминают, что водные объекты, расположенные на территории муниципального образования и не включенные в официальный перечень, непригодны для купания.