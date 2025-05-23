Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие

Фото пресс-службы НПО «СПЛАВ».

Ранее в соцсетях и ряде телеграм-каналов появилась информация, что якобы на заводе «Сплав» в Туле повреждены цеха в результате атаки беспилотников. На предприятии опровергли эти слухи.

— «Сплав» им. А. Н. Ганичева работает в штатном режиме. Распространенные в социальных сетях и на других интернет-ресурсах сообщения фейковых телеграм-каналов от имени НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» не имеют никакого отношения к действительности.

НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» не имеет телеграм-каналов и работает в штатном режиме, — заявили Myslo в пресс-службе предприятия.