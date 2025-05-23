  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский завод «Сплав» назвал фейками информацию о повреждениях на предприятии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие
Фото пресс-службы НПО «СПЛАВ».

Тульский оборонный завод назвал фейками информацию об атаке дронов на предприятие

«Сплав» работает в штатном режиме.

Ранее в соцсетях и ряде телеграм-каналов появилась информация, что якобы на заводе «Сплав» в Туле повреждены цеха в результате атаки беспилотников. На предприятии опровергли эти слухи.

— «Сплав» им. А. Н. Ганичева работает в штатном режиме. Распространенные в социальных сетях и на других интернет-ресурсах сообщения фейковых телеграм-каналов от имени НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» не имеют никакого отношения к действительности.

НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» не имеет телеграм-каналов и работает в штатном режиме, — заявили Myslo в пресс-службе предприятия. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:40 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
завод Сплав

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Купальный сезон — 2025: названы 9 безопасных пляжей в Туле
Купальный сезон — 2025: названы 9 безопасных пляжей в Туле
Тулячка пыталась сжечь полицейский автомобиль по указке мошенников
Тулячка пыталась сжечь полицейский автомобиль по указке мошенников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.