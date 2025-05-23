В 2025 году в Тульской области откроют 12 гериатрических кабинетов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они пользуются спросом у людей старшего возраста.

В Тульской области работает система долговременного ухода за людьми старшего возраста на дому, которая синхронизировала работу социальных служб и системы здравоохранения.

Благодаря программе «Активное долголетие» люди старшего возраста посещают спортивные занятия, занимаются творчеством, путешествуют по Тульскому краю, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Федеральные эксперты отметили, что гериатрическая служба области активно развивается. С каждым годом растет количество посещений гериатров. Это говорит о востребованности врачей этой специальности.

«Специалисты НМИЦ гериатрии дали рекомендации по дальнейшему развитию службы. По итогам встречи принято решение о расширении возможностей лечения тульских пациентов в Российском геронтологическом научном клиническом центре», — отметили на совещании в правительстве.