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Минобороны РФ сообщило об одном сбитом над Тульской областью беспилотнике
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Минобороны РФ сообщило об одном сбитом над Тульской областью беспилотнике

Опасность атаки в Тульской области до сих пор не отменили.

По сообщению главного военного ведомства страны, в период с 20.00 20 мая до 4.05 21 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • по одному БПЛА — над территориями Тульской, Белгородской, Калужской областей и над акваторией Черного моря,
  • 41 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 37 БПЛА — над территорией Орловской области,
  • 31 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 6 БПЛА — над территорией Московского региона,
  • пять БПЛА — над территорией Владимирской области,
  • три БПЛА — над территорией Рязанской области.

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