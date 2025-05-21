Минобороны РФ сообщило об одном сбитом над Тульской областью беспилотнике

По сообщению главного военного ведомства страны, в период с 20.00 20 мая до 4.05 21 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- по одному БПЛА — над территориями Тульской, Белгородской, Калужской областей и над акваторией Черного моря,
- 41 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 37 БПЛА — над территорией Орловской области,
- 31 БПЛА — над территорией Курской области,
- 6 БПЛА — над территорией Московского региона,
- пять БПЛА — над территорией Владимирской области,
- три БПЛА — над территорией Рязанской области.