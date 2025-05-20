На участке трассы М-2 в Тульской области ограничат движение до 50 км/ч

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Это связано с ремонтными работами.

С 1 июня до 30 августа на мосту через реку Скнигу, расположенном в Заокском районе на км 114+900 (правый, направление на Белгород) дороги М-2 «Крым», будут производиться планово-предупредительные работы.

На указанном участке для всех видов транспортных средств максимальная скорость будет ограничена до 50 км/ч с пропуском движения по одной полосе.

ФКУ Упрдор Москва-Харьков просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать установленный скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону: 8 (4862) 75-07-69.

