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В Плавске открылся Центр общения старшего поколения
Фото Отделения Социального фонда России по Тульской области.

В Плавске открылся Центр общения старшего поколения

Посещать мероприятия сможет любой пенсионер, главное – желание разнообразить свой досуг.

20 мая на площадке клиентской службы Отделения СФР по Тульской области в Плавском районе открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения. 

Здесь созданы комфортные условия для пенсионеров: оборудованы зоны отдыха, мини-библиотека, спортивный и лекционный зал, установлены гостевые компьютеры с доступом в интернет.

— После выхода на пенсию особенно важно сохранять активность и социальные связи. В новом пространстве пожилые люди смогут учиться новому, заниматься творчеством и общаться, проводя время с пользой и удовольствием. Работа Центра будет строиться с учетом пожеланий и потребностей посетителей, — отметил управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Для гостей будут организованы встречи с врачами, лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, также планируется проведение психологических мини-тренингов, шахматных турниров, образовательных лекций и творческих мастер-классов.

Напомним, ранее Центры общения старшего поколения были открыты Алексине, Богородицке и Ефремове. 

В Плавске новый Центр общения располагается по адресу: ул. Парковая, 9.

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