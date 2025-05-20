В Плавске открылся Центр общения старшего поколения

Фото Отделения Социального фонда России по Тульской области.

20 мая на площадке клиентской службы Отделения СФР по Тульской области в Плавском районе открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения.

Здесь созданы комфортные условия для пенсионеров: оборудованы зоны отдыха, мини-библиотека, спортивный и лекционный зал, установлены гостевые компьютеры с доступом в интернет.

— После выхода на пенсию особенно важно сохранять активность и социальные связи. В новом пространстве пожилые люди смогут учиться новому, заниматься творчеством и общаться, проводя время с пользой и удовольствием. Работа Центра будет строиться с учетом пожеланий и потребностей посетителей, — отметил управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Для гостей будут организованы встречи с врачами, лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, также планируется проведение психологических мини-тренингов, шахматных турниров, образовательных лекций и творческих мастер-классов.

Напомним, ранее Центры общения старшего поколения были открыты Алексине, Богородицке и Ефремове.

В Плавске новый Центр общения располагается по адресу: ул. Парковая, 9.