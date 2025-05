Титул «Краса Тулы — 2025» выиграла 17-летняя студентка Полина Пономарева

Конкурс «Краса Тулы — 2025» прошел в творческом кластере «Октава» 18 мая. Организатором стало модельное агентство Linda.

В этом году за звание самой красивой и грациозной боролись 26 участниц, каждая из которых продемонстрировала свою индивидуальность, талант и обаяние. Мероприятие стало настоящим праздником красоты, стиля и женственности.

Жюри и зрителей ждало три конкурсных выхода: выход-визитка, дефиле в дизайнерской одежде и дефиле в вечерних платьях. 12 девушек порадовали выходом в бикини, а шесть — творческими номерами: девушки пели, танцевали и читали стихи.

Победительницы этих конкурсных выходов стали обладательницами титулов «Мисс Бикини Краса Тулы» и «Мисс Талант Краса Тулы». Первый достался Екатерине Корсан.



Екатерина Корсан.

А второй — Алисе Деминой, которая потрясающе спела хит I will always love you.



Алиса Демина.





Елизавета Макеева выиграла титул «Мисс Интернет»:

Виктория Федорина — «Мисс Фото Краса Тулы»:

Екатерина Ситникова — «Мисс Подиум Краса Тулы»:

Полина Макарова — «Юная Краса Тулы — 2025»:

«Третьей вице-мисс Краса Тулы — 2025» стала очаровательная блондинка Елизавета Бауэр:

Титул «Вторая вице-мисс Краса Тулы — 2025» получила яркая брюнетка Елена Арзамасцева:

В шаге от победы остановилась прекрасная Софья Соколова, она стала «Первой вице-мисс Краса Тулы — 2025»:

Ну а корону королевы красоты жюри единогласно присудило Полине Пономаревой. Девушке 17 лет, она учится в техникуме железнодорожного транспорта. Но мечтает Полина добиться успеха именно в моделинге. В 2024 году она выиграла титул «Мисс Fashion Style», и вот очередная вдохновляющая победа.

— Участие в «Красе Тулы» имело для меня очень большое значение, — говорит Полина. — В моей жизни уже были конкурсы, из побед — титул «Юная Мисс Тула», но, конечно, хотелось большего. Победа в конкурсе «Краса Тулы» даст мне возможность развиваться в модельном бизнесе, это моя мечта, и я надеюсь, что так и будет.

Готовиться к конкурсу было несложно. Моя главная фишка — опыт и уверенность в себе. Конечно, за полчаса до первого выхода волнение было. И это естественно. На репетициях у нас был самый дружный коллектив. Мы смеялись, танцевали, все было классно! Ну а перед выходом каждая, наверное, ощутила конкуренцию. Это конкурс, так и должно быть.

Я хожу на конкурсы, чтобы кайфануть. Для меня это отдых от будней, от бытовых дел, развлечение, перезагрузка. Возможность ощутить себя королевой, даже когда ты идешь еще без короны.

Говорят, что важнее красоты внешней красота внутренняя. Считаю, что если у тебя добрая душа, значит, у тебя в жизни все хорошо. Ещё очень важно всегда поступать по совести и справедливости и быть милосердным.

Сегодня на конкурсе меня поддерживала мама, бабушка и мой молодой человек. А всем девушкам я бы хотела пожелать быть уверенными в себе и ничего не бояться!

из досье myslo

Полина Пономарева

Родилась 14 декабря 2007 года в Туле.

Семья: мама Анастасия Юрьевна, бабушка Татьяна Васильевна.



Полина с мамой.

Домашние любимцы: кот Кузя и попугай Ричи.

Любимый сериал: «Нити судьбы».

Любимое блюдо: овсяные блинчики.

Мечта: добиться успеха в моделинге.