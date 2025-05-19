На Энгельса в Туле закрыли кафе «Вкусняшка»: персонал жил в служебном помещении

Фото Управления Судебного департамента в Тульской области.

Советский районный суд Тулы рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ИП Эркинова М.П. угли.

12 мая в кафе-столовую «Вкусняшка», расположенное на ул. Ф. Энгельса, с проверкой пришел сотрудник Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Специалист установил множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди них:

работа организации осуществляется на сырье при отсутствии условий для обработки корнеплодов, овощей, мяса, молочной продукции, яиц;

допускается совместное хранение пищевой продукции с личными вещами сотрудников и проживание персонала непосредственно в кафе — в служебном складском помещении обнаружено спальное место с одеялом, личные вещи, таблетки и др.;

отсутствует возможность качественно мыть, дезинфицировать и высушивать столовую и кухонную посуду (отсутствуют необходимые емкости, дезинфицирующие средства, инструкции к ним);

не осуществляется ежедневная влажная уборка — отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства;

пол, стены, рабочие поверхности столов в неудовлетворительном санитарном состоянии;

грязь, пыль, посторонние предметы, жировые следы на стенах, потолке;

помещение захламлено коробками, мусором;

в производственном помещении обнаружены мухи.

Выявленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Постановлением судьи ИП Эркинов М.П. угли признан виновным. Ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 40 суток.