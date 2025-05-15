Самокаты запретят на территории всех парков Тулы

Администрация Тулы дополнила зоны запрета эксплуатации и стоянки электросамокатов и других СИМ: теперь запрет будет касаться еще и территории тульских парков: Белоусовского, Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского и Баташевского сада.

Постановление пока не вступило в силу и проходит обязательную экспертизу.

Напомним, с февраля 2025 года запрещено использовать электросамокаты в историческом центре Тулы. Скоро список запретных для СИМ зон будет выглядеть так: