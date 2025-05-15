Самокаты запретят на территории всех парков Тулы

Администрация Тулы дополнила зоны запрета эксплуатации и стоянки электросамокатов и других СИМ: теперь запрет будет касаться еще и территории тульских парков: Белоусовского, Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского и Баташевского сада.
Постановление пока не вступило в силу и проходит обязательную экспертизу.
Напомним, с февраля 2025 года запрещено использовать электросамокаты в историческом центре Тулы. Скоро список запретных для СИМ зон будет выглядеть так:
- территория Кремля,
- Кремлевский сад,
- ул. Металлистов,
- Казанская набережная,
- площадь имени В. И. Ленина,
- Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова,
- Комсомольский парк культуры и отдыха,
- Пролетарский парк культуры и отдыха,
- Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского Рабочего полка,
- Баташевский сад.