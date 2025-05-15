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Тульская областная стоматологическая поликлиника пожаловалась в УФАС на поставщика стаканчиков
Фото: ru.freepik.com.

Тульская областная стоматологическая поликлиника пожаловалась в УФАС на поставщика стаканчиков

При подписании проекта контракта компания допустила ошибку.

Тульское УФАС России защитило права поставщика одноразовых стаканов. В ведомство поступило обращение ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

За 259 тысяч рублей ООО «Эсмо» должно было поставить товар в поликлинику, но при подписании проекта контракта компания допустила ошибку.
 

Общество представило доказательства добросовестности своих намерений и готовности к исполнению контракта.

Комиссия Тульского УФАС России пришла к выводу, что ООО «Эсмо» не подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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