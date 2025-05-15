Тульские сотрудники ГАИ помогли семье потушить горящую Toyota на трассе М-4

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Они ехали из Москвы в Ростовскую область.

Инцидент произошел утром 4 мая, примерно в 7.40. Когда ночная смена подходила к завершению, инспекторы отдельного батальона ДПС Валерий Митюшин и Михаил Сериков, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили на 196-м километре автодороги М-4 «Дон» стоящий на краю проезжей части дороги дымящийся автомобиль Toyota RAV4 и пытавшегося его потушить мужчину. Поодаль стояли женщина и ребенок.

Включив мигалки на патрульной машине, сотрудники ГАИ перекрыли дорогу и приступили к тушению загоревшегося автомобиля. Затем помогли отогнать иномарку на более безопасный участок дороги.

Приехав на место стоянки, мужчина рассказал, что он неместный, едет вместе с семьей из Москвы в Ростовскую область и за помощью ему обратиться не к кому. Автовладелец находился в отчаянии.

— Автоинспекторы обзвонили близлежащие автосервисы и помогли найти выездную бригаду автослесарей, которые смогли в кратчайшие сроки приехать к пострадавшему автомобилю и устранить неисправность на месте, — рассказали в Госавтоинспекции.