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Тульские сотрудники ГАИ помогли семье потушить горящую Toyota на трассе М-4
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Тульские сотрудники ГАИ помогли семье потушить горящую Toyota на трассе М-4

Они ехали из Москвы в Ростовскую область.

Инцидент произошел утром 4 мая, примерно в 7.40. Когда ночная смена подходила к завершению, инспекторы отдельного батальона ДПС Валерий Митюшин и Михаил Сериков, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили на 196-м километре автодороги М-4 «Дон» стоящий на краю проезжей части дороги дымящийся автомобиль Toyota RAV4 и пытавшегося его потушить мужчину. Поодаль стояли женщина и ребенок.
 
Включив мигалки на патрульной машине, сотрудники ГАИ перекрыли дорогу и приступили к тушению загоревшегося автомобиля. Затем помогли отогнать иномарку на более безопасный участок дороги.
 
Приехав на место стоянки, мужчина рассказал, что он неместный, едет вместе с семьей из Москвы в Ростовскую область и за помощью ему обратиться не к кому. Автовладелец находился в отчаянии.
 
— Автоинспекторы обзвонили близлежащие автосервисы и помогли найти выездную бригаду автослесарей, которые смогли в кратчайшие сроки приехать к пострадавшему автомобилю и устранить неисправность на месте, — рассказали в Госавтоинспекции. 
 
Женщину с ребенком сотрудники отвезли в ближайшее кафе, где они ждали окончания ремонта автомобиля. Мужчина поблагодарил сотрудников тульской Госавтоинспекции за оперативную помощь. 
 
 

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