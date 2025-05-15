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«Не пытайтесь покинуть Левобережный»: туляки пожаловались на отсутствие 51-й маршрутки по утрам
Фото Алексея Пирязева.

«Не пытайтесь покинуть Левобережный»: туляки пожаловались на отсутствие 51-й маршрутки по утрам

Жители Левобережного сообщают, что которое утро не могут уехать на работу и учебу.

— Маршрут № 51 Горельские выселки — мкр-н Левобережный не ходит по утрам! Мы не можем уехать на работу и учебу из Левобережного, — написала в редакцию Myslo Анастасия. — Если не успел на 6.50, то потом можно ждать час, а это как раз самый час пик. Хотя в расписании заявлено, что транспорт ходит каждые 5 минут. Я писала на «Открытый регион» две жалобы, но ничего не меняется. Отвечают: «Беседы с перевозчиком проведены», но маршрутки как не было с утра, так и нет. Вчера сын опять поехал с пересадками.

Запросили комментарий администрации города. Оказалось, у перевозчика не хватает водителей:

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, автобусный маршрут № 51 пос. Горельские Выселки — мкр-н Левобережный обслуживает компания-перевозчик ООО «Пилигрим+» по нерегулируемому тарифу без предоставления льгот по оплате проезда. На маршруте работает 6 единиц техники. В настоящее время на автобусном маршруте перевозки осуществляются с увеличенным интервалом движения до 20-30 минут.

По информации перевозчика, основной причиной нарушения транспортной работы на маршруте является неукомплектованность штата сотрудников из числа водительского состава, что приводит к увеличению интервала движения и, как следствие, отклонениям от установленного расписания движения. 

Транспортной компанией активно проводится работа по набору в штат водителей городского пассажирского транспорта. Руководством предприятия осуществляется тесное взаимодействие с преподавательским составом профильных учебных заведений по агитации трудоустройства.

На постоянной основе совместно с представителями МУГАДН, ГИБДД проводятся выездные контрольно-проверочные мероприятия на соответствие требованиям законодательства в части организации перевозок пассажиров и багажа. По итогам проверочных мероприятий нарушителям выносятся постановления об административном правонарушении по ряду частей Кодекса РФ.

Дополнительно от ЖК «Времена года» организована работа автобусных маршрутов № 5, 56.

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сегодня, в 12:56 −1
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