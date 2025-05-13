С 15 мая тульский автобус № 55 заменит другой маршрут

Как сообщили в администрации Тулы, в связи с ненадлежащим исполнением транспортной работы автобусного маршрута по нерегулируемому тарифу № 55 принято решение о корректировке маршрута № 83.

Схема движения будет изменена в части проезда от Петровского квартала через ул. Фрунзе — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — пр. Ленина — ул. В. Волоховская. Также на маршруте № 83 увеличат количество автобусов.

На маршруте будут курсировать 10 автобусов среднего класса. Время работы — с 6.00 до 22.00, средний интервал движения — 15 минут.

Схема движения: Верхнее Волохово — Калужское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова — Маслово — ул. Дубенская — мкр-н Петровский Квартал.

Остановочные пункты: Верхнее Волохово — «Тула-Арена» — станция «Южная» — ул. Вознесенского — Педагогический университет — Быткомбинат (пр-т Ленина) — пл. Победы — ул. Станиславского (пр. Ленина) — ул. Николая Руднева — ул. Циолковского — ул. Агеева — ул. Тимирязева — Рогожинский парк — Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Льва Толстого — ул. Колетвинова — ул. Советская (ул. Оборонная) — ул. Пирогова — пл. Ленина — пл. Восстания — ул. Ленина — ул. Лейтейзена (ул. Демонстрации) — ул. Халтурина (ул. Демонстрации) — ул. Революции — ул. Фрунзе (ул. Коминтерна) — ул. Ф. Смирнова — Обувная фабрика — ул. Краснослободская — 2-й проезд (ул. Чмутова) — ул. Болотова — 9-й проезд (Мясново) — 12-й проезд Мясново — Маслово 2 — мкр-н Петровский Квартал.