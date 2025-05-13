15 мая в Туле запустят новый автобусный маршрут № 29

Он свяжет областной кардиодиспансер на Венёвке и облбольницу.

Автобусы № 29 Тульский областной клинический кардиодиспансер — Тульская областная клиническая больница запустят по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда.

На маршруте будут курсировать 5 автобусов среднего класса. Время работы — с 6.05 до 21.00, средний интервал движения — 20 минут.

Схема движения: Веневское шоссе — Щегловская засека — ул. Хворостухина — ул. Вильямса.

Остановки: Городская больница № 13 — Медсанчасть № 4 — Завод Штамп — Самоварная улица — Совхоз Новомедвенский 1 — Совхоз Новомедвенский 2 — Каширская улица — Парковая улица — Щегловская засека — НПО «Сплав» — Комбайновый завод — Дом культуры ВОС — ул. Хворостухина — ул. Нестерова — ул. Марины Расковой — Областная больница.

Новый маршрут увеличит транспортную доступность, в том числе оборонных предприятий в районе Щегловской засеки: «Щегловский Вал», «Сплав», «Базальт», КБП.