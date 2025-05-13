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В Тульской области стартовала спартакиада среди медработников
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В Тульской области стартовала спартакиада среди медработников

Они будут соревноваться в семи спортивных дисциплинах.

В Тульской области 12 мая стартовали соревнования среди региональных медработников. В спартакиаде на разных этапах примут участие более 400 сотрудников.

Они будут соревноваться за первенство в семи спортивных дисциплинах: настольном теннисе, лёгкой атлетике, волейболе, городошном спорте, плавании, лазерном пейнтболе и фиджитал-танцах. Все медики принимают участие в состязаниях в свободное от работы время. 

Церемония награждения победителей пройдет в июне. Победители и призёры спартакиады будут отмечены кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Первую Спартакиаду медицинских работников Тульской области провели в мае 2023 года, собрав внушительное число участников. С тех пор соревнования проводят ежегодно.

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