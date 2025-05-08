Память, ожившая в цифре: в парке Патриот установили интерактивную панель, посвященную событиям ВОВ

Фото Дмитрия Дзюбина.

Проект посвящен одному из ключевых сражений тех лет — Битве за Москву. Это не просто архив фотографий и документов, а живой диалог с историей. Пользователи могут изучить хронологию событий и даже «пройти» виртуальными маршрутами обороны столицы по Брянской, Калужской, Московской, Смоленской, Тверской и Тульской областям.

Но главное — цифровой проект выходит за пределы экранов компьютеров и телефонов. Так, в Туле установлена интерактивная панель, где каждый может погрузиться в прошлое: рассмотреть карту боевых действий, познакомиться с фотографиями и историями ее участников и создать памятное фото на фоне советских плакатов, сгенерированные с помощью нейросети Kandinsky.

Тульская оборонительная операция продолжалась с 29 октября 1941 по 5 декабря 1941 года. Наиболее упорные бои за город развернулись 30 и 31 октября. В эти дни в районе Рогожинского поселка города Тулы было уничтожено 75 танков противника.

Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Для нас эта инициатива — дань памяти и уважения тем, кто участвовал в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Битва за Москву — это не просто даты в учебнике, это тысячи судеб, которые своим мужеством и самопожертвованием изменили ход войны. Среди ополченцев были наши коллеги — сотрудники Гострудсберкасс. Они добровольно встали на защиту столицы, и сегодня наша обязанность — сохранить их подвиг. Представленный проект — это возможность почувствовать личную связь с теми, кто подарил нам мир».

Связь Сбера с событиями тех лет — особая страница истории. В братских могилах под Москвой покоятся финансисты, бухгалтеры, экономисты, которые осенью 1941 года сменили столы на окопы. Сегодня память о них хранят не только мемориалы, но и цифровые технологии.

Правительство Тульской области поддержало инициативу, отмечая ее значение в сохранении истории.

Алексей Эрк, глава города Тулы:

«Война стала страшным испытанием для нашей страны. Более 26 миллионов погибших, искалеченные судьбы, разрушенные города. Половина из 400 тысяч ушедших на фронт наших земляков не вернулись домой. Туляки ковали победу на полях сражений и в тылу, стойко обороняли родной город. Низкий поклон нашим защитникам, ветеранам, всем, кто прошел дорогами войны. Вечная память и слава героям».

Проект стал импульсом и для повышения интереса к истории со стороны жителей области. Посетители отмечают, что интерактивные элементы — например, «раскопки» цифровых архивов — превращают изучение фактов в личное открытие. «Раньше я думал, что многое знаю о Битве за Москву. Но здесь нашел фотографии, которые никогда до этого не видел. У меня словно стерлась грань между прошлым и настоящим. Это сильнее любого учебника», — делится впечатлениями Дмитрий, житель Тулы.

Интерактивная панель установлена в парке «Патриот» и работает с 10 до 20 часов до 9 мая включительно. Открывая сайт или подходя к панели, вы не просто изучаете историю — вы становитесь ее частью.