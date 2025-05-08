В Туле прошел Первый региональный форум молодежных и волонтерских организаций «Своих не бросаем»

Участие в торжественном открытии форума приняли заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова, депутат-единоросс Тульской городской Думы, руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Шмелева, депутат-единоросс гордумы Ирина Рублевская.

Елена Шмелева приветствовала участников:

– Завтра вся страна будет отмечать самый главный праздник – День Победы. В каждой семье есть свои герои – участники Великой Отечественной войны, чьи имена мы помним и которыми гордимся. Низкий поклон ветеранам, которые ценой нечеловеческих усилий освободили нашу страну и весь мир от фашизма. Сегодня наследники поколения победителей в ходе специальной военной операции мужественно и героически защищают Родину, как их деды и прадеды. Вечная слава героям всех времен!

Елена Владимировна поблагодарила волонтеров за помощь военнослужащим, их семьям, жителям новых и приграничных территорий, за отзывчивость и неравнодушие. Она вручила добровольцам Благодарственные письма Главы муниципального образования город Тула Алексея Эрка и Почетные грамоты Народного фронта.

Елена Шмелева также была удостоена Благодарности волонтерской организации «Своих не бросаем».

Ирина Рублевская поздравила собравшихся с Днем Победы и наградила победителя конкурса детского рисунка «Волонтеры Победы» ученицу МБОУ ЦО N39 Маргариту Вербенко.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, браслетов Паракорд. Юные участники форума могли расписать пряники, сделать тематические рисунки и написать письма в госпиталь.

Музею были переданы артефакты СВО. Работала выставка «Тыл-Фронту», на которой были представлены антидроновые ловушки, одеяла, волокуши, масксети и пончо. Все предметы можно было потрогать и расспросить о технологии изготовления и значении для быта бойцов.

Состоялся концерт ВИА «Крылатая гвардия», в ходе которого были исполнены песни военных лет и патриотические композиции. Работала полевая кухня.

Во время форума был организован сбор гуманитарной помощи подразделениям и госпиталям.