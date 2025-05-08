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Празднования 9 мая в Туле завершит салют

Празднования 9 мая в Туле завершит салют

Салют будет запущен с Пролетарской набережной.

9 мая на площади Победы в 8.30 и на Городском кладбище № 5 в 9.00 состоятся торжественные возложения цветов к мемориалам.

На площади Ленина в 10.00 пройдет парад Победы. В 15.00 туляки увидят здесь концертную программу «Дневник памяти». В 18.00 стартует Всероссийская акция «Минута молчания», а с 19.00 начнутся акция «Синий платочек» и праздничный концерт «Победный май».

В Городском концертном зале в 12.00 пройдет праздничный концерт «Честь и славу предков умножаем…».

В Тульском кремле в 16.00 выступит Тульский филармонический симфонический оркестр.

На Казанской набережной с 13.00 выступят творческие коллективы и исполнители детских школ искусств города, сводный молодежный духовой оркестр «Арсенал Брасс» и Губернаторский духовой оркестр. В 18.55 пройдет Всероссийская акция «Минута молчания», в 19.00 — акция «Майский вальс».

На площади Победы состоятся Городской патриотический проект «Великий праздник — День Победы!» в 16.00, Всероссийская акция «Минута молчания» в 18.55 и акция «Майский вальс» в 19.00. В 21.00 запланирована световая инсталляция «Лучи Победы».

В Центральном и Комсомольском парках жителей и гостей города ждут концертные программы и тематические интерактивные площадки. В ремесленном дворе «Добродей» пройдет праздник «На переднем плане».

Завершит праздник салют на Пролетарской набережной.

Полную афишу 9 мая смотрите здесь.

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